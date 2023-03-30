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下大雨會淹水嗎？該移車嗎？北市水利處LINE給你知

中央社／ 台北30日電

北市水利處LINE官方帳號「戀戀水綠 臺北水利」開放訂閱功能，大雨時可即時推播積水預報、災害狀況、監視器影像等，區域細分到里，讓民眾能自主防災及應變。

台北市工務局水利工程處今舉行記者會，宣布LINE官方帳號「戀戀水綠 臺北水利」近日推出「水情資訊查找服務」，可查雨量、河川水位、下水道水位、抽水站狀態等，並與台大團隊合作及時積水預報系統，可達成每10分鐘預報未來2小時可能積水狀況。

水利處示範，從LINE開啟訂閱功能，民眾可自選最多3個里，系統會建立關聯清單與警戒值，一旦降雨達警戒值便會自動推播，讓民眾得以移車或自主防災。

此外，還能瀏覽180處監視器影像，包含溪流、橋梁、滯洪池、閘門、停車場等。

水利處長陳郭正表示，如果要用App，不只要開發蘋果跟安卓版本，也需要使用者一直更新，且大家手機裡App已經太多，幾番考量下決定用LINE通知，廣用又便民。

另外，衛生下水道工程處也表示，當強降雨來襲，汙水管渠流量暴增，使內部空氣快速壓縮，空氣壓力就會快速衝開人孔蓋，如民國107年9月，北市時雨量飆破100毫米，昆明街的人孔蓋就衝開如噴泉，幸好沒有造成人車損傷。

衛工處表示，因此建置「污水下水道電腦輔助操作管理系統」，利用GIS圖資平台整合各廠站設備的即時運轉訊號，同時介接中央氣象局與水利處的水情資料，預測污水下水道流量，可以提前應變抽水、降低管渠水位，減少污水人孔蓋氣衝情形。

衛工處說，經過1年多測試，人孔蓋冒水及氣衝案件發生比例下降25%，顯示已有成效，將再滾動式檢討修正系統參數。

LINE 污水 北市 雨量

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