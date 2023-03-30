新北8至15樓住宅公安申報明最後一天 違者最高可罰30萬

新北8至15樓集合住宅公安申報明天就是最後一天，目前仍有將近一半的大樓沒有申報，新北工務局提醒，若過了明天仍未申報，依法將處6至30萬元；工務局提到，目前未申報原因大多是防火門需維修或更換、材料不合規定等，會持續輔導民眾完成申報。

高雄城中城大火導致46人死亡，大樓公安問題受到高度重視，中央營建署規定，今年開始8至15樓集合住宅應該公安申報。其中新北市是全國最大都會區，全市8樓至15樓共有4100處，申報情形也引發關注。

工務局指出，今年規定應申報處中，至今約有一半、大概2000處左右尚未申報，明天是最後期限，若仍未委託內政部營建署指定認可的檢查機構或檢查人辦理檢查申報，將依建築法規定處以新台幣6至30萬元。

工務局說明，按照過往法規經驗，罰款將從最低的6萬元起跳，會再看主管機關裁量一定期間內改善；若仍沒改善，就以倍數罰款累次成長，最高開罰30萬元，也就是說會連續處罰。

工務局指出，近年來民眾日益重視居住安全，從這次申報情況來看，民眾願意公安檢查，以確保社區逃生避難設施安全。新北經過這一年輔導，已經有一半左右的社區檢查申報，未申報原因大多為防火門需維修或更換、室裝材料不合規定、梯間堆置雜物等問題待改善，會持續輔導民眾完成申報，如仍未申報將依規定裁處。