簡體字入新北市府遭綠營砲轟 藍營議員拿蔡總統「這事」反嗆

新北市環保局日前舉辦環境公民教育推廣計畫，但有里長反映環保教具竟然採購淘寶網就買得到的價值人民幣5.64元（新台幣約24元）商品，且是簡體字教材說明書，民進黨部今由黨發言人卓冠廷等新北議員批評中國對台灣統戰和文化侵略持續多年，就是因藍營或立場親中人物沒有防衛意識。藍營三位議員則反擊蔡英文總統2008年寫信給陳明文通篇不少簡體字，批評綠營民進黨永遠兩套標準。

綠營卓冠廷等新北議員今指出，新北市環保局主辦的環境公民教育推廣計畫，總花費公帑510萬元，以里長為對象的種子講師培訓課程，但以里長為對象的種子講師培訓課程，其中環保教具竟然採購淘寶網就買得到的價值人民幣5.64元（新台幣約24元）商品，發給里長們簡體字教材說明書非常錯愕，怎麼會在市府用簡體字教材，批評竟然讓用公帑辦的培訓課程，成為中國統戰教室。

藍營文傳會副主委江怡臻對此表示，蔡英文總統2008年寫信給嘉義縣前縣長陳明文，通篇不少簡體字，請民進黨好好地再把該信閱讀一次再來罵新北市長侯友宜。江怡臻也問目前出訪的蔡總統怎麼寫開、們、應、還？江怡臻也提到高雄市長陳其邁哀悼前總統李登輝字條中也用簡體字，批評民進黨永遠兩套標準。

藍營新北議員黃心華也在臉書表示，綠營所指的「簡體字教材」，其實是市府在環境公民課程發給學員風車教具，說明書上有簡體字就被民進黨大做文章。依照民進黨的標準，目前市面上各式玩具、電器、用品等，大多數都來自大陸且附有簡體字說明書，民進黨政府是否應該要全面加以規範或禁止？如此抹紅、混淆視聽，實在令人不齒及遺憾。

侯家軍議員呂家愷則說，民進黨試圖塑造中共統戰深入民間形象，反酸民進黨台灣人民若光是看到「簡體字」就會被文化統戰也太小看台灣人民。與其擔憂被中共統戰，不如想方法普及繁體字。