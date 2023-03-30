公館自來水園區不休園 5天連假兒童憑證免費入園

兒童節連假將至，北市公館自來水園區照常營業不休園，推出期間限定活動及優惠，4月1日至4月5日12歲以下兒童憑身分證明或北市歡樂地圖QR CODE即可免費入園，另再加碼1名陪同大人享免門票優惠，歡度兒童節連假。

台北自來水事業處指出，今年自來水園區再度邀請人氣幼兒讀物主角充氣玩偶「小行星樂樂」，在百年古蹟自來水博物館迎賓，供民眾合影，民眾上傳FB粉絲團還可抽蠟筆、玩偶等好禮。

北水處說，今年也首度規畫「親子閱讀角」空間，博物館內會定時放映「跟樂樂探險去-自來水篇」影片，提供舒適環境及優良讀物試閱，讓入園參觀的孩童與家長們親子共讀、輕鬆學習。

北水處表示，自來水園區除了是台北市熱門觀光景點外，也是著名的文化古蹟場所，透過兒童節聯合活動及影片，深入淺出傳遞自來水相關知識，讓小市民在假期出遊還能寓教於樂，連假期間園區內也會持續進行自來水博物館、觀音山蓄水池的定時導覽，與市民朋友一同度過歡樂又充實的兒童節連假。