北捷又出包！ 乘客驚：文湖線列車過三站不停

北捷文湖線上午又出包，發生列車過站不停，因上班尖峰時段車輛班距很近，乘客擔憂會追上前面列車，按下緊急通話鈴，但列車卻過了3站才停下來；市議員王欣儀批評，北捷螺絲鬆的很誇張，嚴重輕忽乘客性命安全。北捷公司表示，初步研判為列車停靠站訊號異常，至於詳細原因還要送回機廠後詳查。

有PTT網友發文指出，上午8點半左右，搭乘「文湖線」從南港展覽館要到南港軟體園區上班， 結果過了南港軟體園區站卻沒有停車，到了下一站東湖站也沒停，大家開始議論紛紛，有乘客按下緊急通話鈴反映已經過站不停兩站了，行控中心聽起來似乎沒發現異常，還問他們現在位置在哪裡？ 結束通話後，快到葫洲站感覺車輛減速，但行控中心可能動作太慢，讓乘客下車時已經又開到大湖公園站了，中間跳過了三站。

王欣儀質疑，文湖線上班尖峰時間的班距很短，若乘客未在過東湖站的時候按下緊急通話，行控中心會不會等撞上前一班列車後才會發現？到底是車輛安全通報的警示機制設計有問題？還是因為故障？怎麼列車過站了還未察覺，等到民眾通報後才讓列車停下來。

王欣儀指出，去年9月文湖線才發生因列車無法自動行駛，延誤時間將近半小時， 當時已要求追究捷運局及北捷公司之責並強化相關損害之預警機制，結果現在又發生事情，顯然北捷公司及捷運局還是沒有用心，事故依然頻傳。

王欣儀表示，蔣市府應該要徹底革掉「前朝」弊端，趕快把螺絲鎖緊，要求捷運局及北捷公司儘速查明原因後並全面檢修加強，勿等到發生事故造成人命傷亡時，才後悔莫及。

北捷表示，文湖線目前營運正常。今早8時24分，文湖線南港軟體園區站、東湖站及葫州站，發生往動物園方向月台過站不停，行控中心依SOP於大湖公園站安排車上約70名旅客換乘後續列車，未延誤，初步研判為列車停靠站訊號異常，至於詳細原因將於送回機廠後詳查。

北捷指出，文湖線系統採列車自動保護設計，旅客搭乘安全無虞，處理期間文湖線營運未中斷，並採彈性調度列車及調整班距因應，另車站及列車加強廣播及派員引導。