北市都審「130快速通關」首案今通過 行政時程縮短2倍

台北市都發局3月啟動「都審130快速通關專案」，凡案情單純無突破法令原則性規定的案件，適用「行政流程1次通關，30日內完成審查程序」。首案經幹事會通過，今提送委員會報告，主席劉美秀裁示修正後通過，該案20天快速通關，較以往縮短約2倍行政時程。

台北市都市設計審議制度2015年開始興革，分級分流審議讓平均行政時程從90天縮為50天。近年案件量增加，加上法令多已有明確規範，3月快速機制上路，民間及小型公共工程案件經幹事會通過，可直接提送委員會「報告」。

都發局表示，「都審130快速通關專案」省去原本幹事會後，申請單位修正書圖並重新掛件提送委員會審議與排會的時效，達成一次掛件、30日審查完成。

第一案為聯上開發股份有限公司集合住宅新建工程都市設計及土地使用開發許可審議案，3月10日掛件，經幹事會通過，今提送委員會，委員也提出建議討論。

主席、副局長劉美秀裁示，請申設單位補充檢討，喬木覆土到1.5公尺，說明各層天井使用，補上相關平剖面圖的案例，以利後續查核。全案2個決議併幹事會結論，請申設單位修正後直接提合併案通過。