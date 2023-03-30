快訊

宋濤今晚會見馬前總統 將一路陪同自湖北到湖南掃墓

整理包／4月新制看過來！除了普發6千 電價調漲11%、北北基搭小黃變貴了

持65K2模型步槍違法嗎？刻上序號422064 一份懷念卻招麻煩

北市都審「130快速通關」首案今通過 行政時程縮短2倍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「都審130快速通關專案」第一案今提送委員會，主席裁示修正後通過。記者林佳彣／攝影
「都審130快速通關專案」第一案今提送委員會，主席裁示修正後通過。記者林佳彣／攝影

北市都發局3月啟動「都審130快速通關專案」，凡案情單純無突破法令原則性規定的案件，適用「行政流程1次通關，30日內完成審查程序」。首案經幹事會通過，今提送委員會報告，主席劉美秀裁示修正後通過，該案20天快速通關，較以往縮短約2倍行政時程。

台北市都市設計審議制度2015年開始興革，分級分流審議讓平均行政時程從90天縮為50天。近年案件量增加，加上法令多已有明確規範，3月快速機制上路，民間及小型公共工程案件經幹事會通過，可直接提送委員會「報告」。

都發局表示，「都審130快速通關專案」省去原本幹事會後，申請單位修正書圖並重新掛件提送委員會審議與排會的時效，達成一次掛件、30日審查完成。

第一案為聯上開發股份有限公司集合住宅新建工程都市設計及土地使用開發許可審議案，3月10日掛件，經幹事會通過，今提送委員會，委員也提出建議討論。

主席、副局長劉美秀裁示，請申設單位補充檢討，喬木覆土到1.5公尺，說明各層天井使用，補上相關平剖面圖的案例，以利後續查核。全案2個決議併幹事會結論，請申設單位修正後直接提合併案通過。

都發局表示，該案3月10日掛件，翌日起算至今共20天順利通關，比起過往行政時程費時近50天，大幅縮短約兩倍時程，確實是新制上路的一個里程碑。

「都審130快速通關專案」首案今提送委員會報告，主席劉美秀裁示修正後通過。記者林佳彣／攝影
「都審130快速通關專案」首案今提送委員會報告，主席劉美秀裁示修正後通過。記者林佳彣／攝影

北市

延伸閱讀

北市2023公車全電動化 場站與用電雙瓶頸仍待突破

台中逾70年老宅倒塌壓3人 都發局：疑未依規申請拆除

蔣萬安關心「費芯」大戰 藍北市黨部主委：有接到電話

迎接5天連假 北市自來水園區兒童免費入園

相關新聞

民進黨批用簡體字教材 新北市環保局：將重新翻譯

民進黨今天舉行記者會指出，新北市環保局的環境公民教育推廣計劃，被爆料不只環保教具採購淘寶網就買得到的商品，還發給培訓里長...

北市2023公車全電動化 場站與用電雙瓶頸仍待突破

台北市首座電動公車快充站正式啟用，今起將投入27輛電動公車營運羅斯福路幹線。有議員就憂心，購買數量絕對沒問題，但北市面臨...

台北生技園區今落成 蔣萬安預估帶來500億產值

台北市長蔣萬安今（30）日出席台北生技園區落成暨啟用典禮時表示，非常榮幸能夠和大家一起見證台北生技園區的完工啟用，這是一...

新北市府活動出現簡體字教材 民進黨批「恐淪大陸統戰教室」

民進黨今天舉行記者會表示，下周是縣市首長施政百日體檢，新北市府使用簡體字教材滲透基層，恐淪大陸統戰教室。中國大陸對台灣統...

紓解內科交通 捷運東環段政院核定

行政院昨天核定捷運環狀線東環段，北市捷運局表示，東環段串連4條捷運路線，可紓解內湖科學園區聯外交通，分擔文湖線最大站間約...

內湖危險待轉區 5月底免強制待轉

北市機車族視為最奇葩、畸形甚至最危險的機車待轉區，位在內湖堤頂大道跟內湖路一段來來豆漿店前，機車騎士需要逆向騎才能進入待...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦