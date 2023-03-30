北市2023公車全電動化 場站與用電雙瓶頸仍待突破

台北市首座電動公車快充站正式啟用，今起將投入27輛電動公車營運羅斯福路幹線。有議員就憂心，購買數量絕對沒問題，但北市面臨用地不足問題，對居民來說有大車進出算是鄰避設施；另外，2030年公車全面電動化的目標，也會帶來用電問題，議員建議業者可以準備油電混合車，並在場站內裝發電設備，避免缺電問題。

北市交通局回應，其實6月會在北投增加新的一般慢充場站，另外公運處有以前留下來的16座站點，利用既有場站是沒問題的，也會努力爭取電動公車充電用地；至於用電問題，現在內湖、松山、南港比較難，會先詢問北捷能不能協助，預計4年內可以解決。

欣欣客運羅斯福路幹線電動公車今舉行通車典禮，並介紹示範型台北市首座快充電動公車充電站。北市交通局長謝銘鴻表示，目前北市電動公車數量有366輛，共行駛18條路線，而每年目標為400輛，下半年會增加250輛，預計到年底北市預估會有650輛電動公車。

民進黨議員簡舒培說，2030年要公車全面電動化很不簡單，先是充電需求不足夠，就算把車買足也可能面臨無法充電的狀況，其次是充電區的設置，公車場站其實是鄰避設施，公運處要加強地方溝通，若無法設立場站讓電動公車充電，其他都是白說。

國民黨議員楊植斗認為，面臨2025年非核家園北市電力不足問題，油電混合車還是有其必要性，若臨時遇到沒電可充就很有幫助，他舉例，就算是警車也不會用全電動，畢竟跑速有限會追不到犯人，公車政策、目標都要有談，缺電問題也要可以解決，建議客運業者都能夠準備自用發電系統備用。

北市公運處長常華珍表示，內湖、南港、松山等區屬於用電瓶頸區，其他地方要設置充電站都沒問題，比較困難的地點，會先詢問北捷的北投機廠能不能提供協助，希望瓶頸區會再3到4年內改善把場站銜接過去，另外6月也會在北投新增一般慢充站點，也有不同功能與特色。

至於場地問題，常華珍說，公運以前有過去留下來的16個場站，從柴油巴士要變成電動巴士就不會有鄰避設施的問題，交通局也會盡量爭取公車用地，北士科就有4家公車業者進駐做純電動公車場站，公運處會盡量去平衡，並爭取電費優惠。