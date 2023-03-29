新北這社宅爭議不休 北北基桃今聯合啟用青創基地

位在新北市板橋區的民權段來青社宅，因新北市府曾傳出要將社宅變賣遭綠營議員砲轟，昨新北議員質疑市府「以拖待變」。而來青社宅仍有231坪的公益回饋空間，今北北基桃四市共同簽署創業空間共享平台合作備忘錄，協助創業青年實踐夢想。

位在新板特區旁一塊精華土地，2018年新北市府開工興建公辦都更大樓，建商配合開發，市府預計可拿回235戶，當時前市長朱立倫曾表示預計做社會住宅。但完工後傳出市府有意變賣遭綠營議員砲轟，直至昨日(28日)板橋議員黃淑君仍質疑市府「以拖待變」，要求市府絕不可標售，財政局則表示第1波有48戶提供符合社會住宅入住資格者承租，另外有36戶以包租代管方式提供予符合租金補貼資格者承租。

而該社宅在1、2樓仍有231坪公益回饋空間，作為北北基桃青年創業基地使用，新北市長侯友宜昨表示北北基桃平台，議題有8個面向，包括青年議題會事先有小組會做充分溝通，溝通後4個縣市首長一起拍板定案全力推動。

今天下午包括新北市青年局長錢念群、基隆市產發處長林鼎超、桃園市青年局長侯佳齡、北市產發局長陳俊安共同於該社宅內簽署創業空間共享平台合作備忘錄，期提供靈活運用辦公空間及資源加速新創者發展，協助創業青年實踐夢想。