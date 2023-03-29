嚴防清明假期塞車 林口警「快速到位」疏導交通

112年清明節連續假期，新北市政府警察局林口分局預先規劃交通疏導勤務將於3月31日起提前部署警、民力，協助交通疏導工作，如有發現道路塞車狀況，立即採取「快速到位」的方式派遣員警到達現場實施疏導，讓車流順暢，避免塞車。

連假期間林口分局針對轄內林口第一公墓、泰山第一公墓、頂福陵園等掃墓處所及重要道路口(如林口A、B交流道口、林口區文化北路寶林路口、北120鄉道與北77-1鄉道路口、泰山區新五路楓江路口、泰林路憲訓路口、新北大道泰林路口、新北大道貴子路口等)實施交通疏導。

為便利掃墓民眾，自4月1日至5日止每日7時至16時，林口區文化北路2段(中山路至寶林路/福林路間)、泰山區辭修路(泰山高中至辭修公園間)開放雙向紅線停車，惟車輛仍不得併排停車及於路口10公尺內臨停。另泰山區泰山高中、泰山國中及泰山國小4月5日7時起開放校園部分區域供掃墓車輛臨時停車。林口分局呼籲前往掃墓民眾如遇路幅狹小，應隨時注意行車安全，切忌貪快，並應注意隨身所帶物品，勿將重要財物置放於車內。

林口警分局提醒各用路人，4月1日上午6時至12時，於國道1號林口A、B南下交流道口將進行高乘載管制措施，管制時段內僅允許大客車、計程車(含多元化計程車)、持有身心障礙證明或孕婦證明(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)之小型車、乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入，每台車輛均經確認無誤後始予放行，為避免因受高乘載管制而打亂出遊興致，請民眾提早出門、配合員警疏導及管制措施，亦建議民眾能多利用大眾運輸交通工具。

林口警分局長詹志文表示，為提供民眾快樂順暢的清明節連續假期，將全盤掌握轄內各個重要道路及路口交通狀況，如有發現道路塞車狀況，立即採取「快速到位」的方式派遣員警到達現場實施疏導，讓民眾有個順暢美好的假期。