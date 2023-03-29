搶救「國民天菜」 萬里公所認購高麗菜教做泡菜

南部高麗菜盛產價格下跌，甚至還有喊到兩顆高麗菜10元的價格，為要幫助農友，萬里區公所向果菜市場團購了20箱高麗菜，除了分送到各個銀髮族共餐據點，還別出心裁舉辦了如何做泡菜活動，鼓勵民眾與公所員工幫助農民購買高麗菜，並變化出不同料理。

萬里區長粘雪琴說，公所特別辦理兩場的搶救國民天菜製作泡菜的課程，開放民眾與公所員工參加，希望在這個高麗菜盛產的時節，大家可以踴躍購買，也可以透過不同的料理方式，製作出多元的高麗菜佳餚。

此外講師除了傳授泡菜製作方式，還分享一個關於高麗菜的惜福故事，過去看到種菜的叔叔，因為高麗菜價格崩盤，所幸不花費運送成本，直接讓高麗菜就地做肥或是丟棄在水溝中，心中感覺浪費又心痛，因此也努力研發出好吃的高麗菜的小菜，希望大家都可以透過不同的料理變化來珍惜食材，也照顧辛苦種菜的農夫。

從剝菜、殺青、壓水到調製醬料並混合，講師無私的秘方大公開，簡單的泡菜就製作完成。區長期待透過學習不同的料理變化，能夠為家人做出各式不同的幸福美味，也鼓勵民眾趁著高麗菜盛產，要新鮮吃當季，購買回家不論是清炒、做泡菜或是包水餃都很便利，重點是還可以珍惜食材、幫助農友，一舉多得。