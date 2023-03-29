快訊

新竹湖口驚傳19歲女子落軌 慘遭自強號撞擊亡

27日劫車逃亡今被逮！ 屏東監獄受刑人傍晚這處落網

搶救「國民天菜」 萬里公所認購高麗菜教做泡菜

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所團購了20箱高麗菜，除了分送到各個銀髮族共餐據點，還別出心裁舉辦了如何做泡菜活動。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所團購了20箱高麗菜，除了分送到各個銀髮族共餐據點，還別出心裁舉辦了如何做泡菜活動。 圖／紅樹林有線電視提供

南部高麗菜盛產價格下跌，甚至還有喊到兩顆高麗菜10元的價格，為要幫助農友，萬里區公所向果菜市場團購了20箱高麗菜，除了分送到各個銀髮族共餐據點，還別出心裁舉辦了如何做泡菜活動，鼓勵民眾與公所員工幫助農民購買高麗菜，並變化出不同料理。

萬里區長粘雪琴說，公所特別辦理兩場的搶救國民天菜製作泡菜的課程，開放民眾與公所員工參加，希望在這個高麗菜盛產的時節，大家可以踴躍購買，也可以透過不同的料理方式，製作出多元的高麗菜佳餚。

此外講師除了傳授泡菜製作方式，還分享一個關於高麗菜的惜福故事，過去看到種菜的叔叔，因為高麗菜價格崩盤，所幸不花費運送成本，直接讓高麗菜就地做肥或是丟棄在水溝中，心中感覺浪費又心痛，因此也努力研發出好吃的高麗菜的小菜，希望大家都可以透過不同的料理變化來珍惜食材，也照顧辛苦種菜的農夫。

從剝菜、殺青、壓水到調製醬料並混合，講師無私的秘方大公開，簡單的泡菜就製作完成。區長期待透過學習不同的料理變化，能夠為家人做出各式不同的幸福美味，也鼓勵民眾趁著高麗菜盛產，要新鮮吃當季，購買回家不論是清炒、做泡菜或是包水餃都很便利，重點是還可以珍惜食材、幫助農友，一舉多得。

高麗菜 萬里 水餃

延伸閱讀

新北貢寮區公所挺菜農 認購10箱高麗菜分贈社區

嘉義市力挺菜農 團購雲林20公噸高麗菜

這種蔬菜太強勢 拉低彰化蔬菜均價跌至個位數

高麗菜價格直直落 雲林西螺農會公布私房菜食譜鼓勵多吃

相關新聞

新北提囤房稅草案 多屋族最快明年5月稅單有感

新北市政府今（29）日市政會議通過「囤房稅」草案，自住不受影響，非自住二戶稅率2.4%，三戶以上3.6%，估7.6萬戶受...

新北這社宅爭議不休 北北基桃今聯合啟用青創基地

位在新北市板橋區的民權段來青社宅，因新北市府曾傳出要將社宅變賣遭綠營議員砲轟，昨新北議員質疑市府「以拖待變」。而來青社宅...

北市增上千台YouBike 蔣萬安：前30分鐘免費明年1月上路

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，遭北市議員詹為元質疑，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問...

北市首家室內空品認證場所 微風廣場美食街獲金級認證

台北市環保局推動主動式防疫新思維，率全國之先公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」。首家提出申請的微風廣場美食街，去年即已...

新北美術館戶外園區4/15先開放 連3周活動不斷電

新北市美術館工期延宕一年，幾經波折，戶外園區終於要先開幕。新北文化局說，4月15日起開放第一期戶外園區及圓頂藝術空間等場...

頒北市模範公務員 北水處宋煥文等41人獲獎

台北市長蔣萬安今天頒獎給112年度北市模範公務人員暨優秀青年公務員，今年一共表揚模範公務人員31人、優秀青年公務人員10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦