快訊

稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

新北美術館戶外園區4/15先開放 連3周活動不斷電

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市美術館工期延宕一年，幾經波折，戶外園區終於在4月15日先開幕。圖／新北文化局提供
新北市美術館工期延宕一年，幾經波折，戶外園區終於在4月15日先開幕。圖／新北文化局提供

新北市美術館工期延宕一年，幾經波折，戶外園區終於要先開幕。新北文化局說，4月15日起開放第一期戶外園區及圓頂藝術空間等場域，並將從15日至30日連續三周末舉辦系列活動，包括音樂派對、野餐、市集等，與民眾共襄盛舉。

新北文化局長龔雅雯說，新美館擁有逾10公頃的戶外園區及獨特河岸生態景色，周邊環境即將階段性完成，4月15日起將先開放第一期戶外園區、圓頂藝術空間等場域。開園首周4月15日、16日「遇見新美」草地音樂派對，邀請彭佳慧、許富凱、家家、白安、旺福、新北市交響樂團等，跨世代強力卡司演出，現場還有特色市集。

第二周4月22、23日「草原曼波」，將開箱園區公共藝術作品，民眾可在大型作品內部空間聆聽音樂會，還可透過小旅行體驗鶯歌自然人文風情。第三周4月29、30日「太陽餐桌」，透過友善直送的市集，與民眾一起太陽下共食。

此外，新美館也邀請跨域創作者進駐藝術街坊，推出「做圓」展與民眾共創交流；在圓頂藝術空間，展出沉浸式科技互動邀請親子來培養幻獸，體驗活潑有趣、寓教於樂的創作過程。

新北美術館擁有逾10公頃的戶外園區及獨特河岸生態景色，周邊環境將階段性完成。圖／新北文化局提供
新北美術館擁有逾10公頃的戶外園區及獨特河岸生態景色，周邊環境將階段性完成。圖／新北文化局提供
新北美術館圓頂藝術空間，展出沉浸式科技互動邀請親子來培養幻獸。圖／新北文化局提供
新北美術館圓頂藝術空間，展出沉浸式科技互動邀請親子來培養幻獸。圖／新北文化局提供
新北美術館4月22、23日推出「草原曼波」，在園區公共藝術作品聽音樂會。圖／新北文化局提供
新北美術館4月22、23日推出「草原曼波」，在園區公共藝術作品聽音樂會。圖／新北文化局提供

文化局 派對

延伸閱讀

廝殺BLACKPINK哭了 草蜢告白曝催淚內幕

草蜢玩瘋了！「史上最大咖嘉賓」 三王一后現身合唱！

許富凱父親今告別式！悲曝生前遺願 盼父子來生再結緣

強忍父喪頭七傷痛 許富凱上工曝催淚告白

相關新聞

北市增上千台YouBike 蔣萬安：前30分鐘免費明年1月上路

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，遭北市議員詹為元質疑，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問...

北市首家室內空品認證場所 微風廣場美食街獲金級認證

台北市環保局推動主動式防疫新思維，率全國之先公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」。首家提出申請的微風廣場美食街，去年即已...

選前承諾成立青年局 選後無影？蔣萬安：最快6月成立籌備小組

台北市長蔣萬安選前承諾成立「青年事務局」，遭議員吳沛憶質疑至今未成立，甚至北市府現有的青年事務委員會在蔣上任滿三個月，也...

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，要提高公共運輸使用率並達節能減碳，台北市議員詹為元指出，立意雖良善，...

新北美術館戶外園區4/15先開放 連3周活動不斷電

新北市美術館工期延宕一年，幾經波折，戶外園區終於要先開幕。新北文化局說，4月15日起開放第一期戶外園區及圓頂藝術空間等場...

頒北市模範公務員 北水處宋煥文等41人獲獎

台北市長蔣萬安今天頒獎給112年度北市模範公務人員暨優秀青年公務員，今年一共表揚模範公務人員31人、優秀青年公務人員10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦