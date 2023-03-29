新北美術館戶外園區4/15先開放 連3周活動不斷電
新北市美術館工期延宕一年，幾經波折，戶外園區終於要先開幕。新北文化局說，4月15日起開放第一期戶外園區及圓頂藝術空間等場域，並將從15日至30日連續三周末舉辦系列活動，包括音樂派對、野餐、市集等，與民眾共襄盛舉。
新北文化局長龔雅雯說，新美館擁有逾10公頃的戶外園區及獨特河岸生態景色，周邊環境即將階段性完成，4月15日起將先開放第一期戶外園區、圓頂藝術空間等場域。開園首周4月15日、16日「遇見新美」草地音樂派對，邀請彭佳慧、許富凱、家家、白安、旺福、新北市交響樂團等，跨世代強力卡司演出，現場還有特色市集。
第二周4月22、23日「草原曼波」，將開箱園區公共藝術作品，民眾可在大型作品內部空間聆聽音樂會，還可透過小旅行體驗鶯歌自然人文風情。第三周4月29、30日「太陽餐桌」，透過友善直送的市集，與民眾一起太陽下共食。
此外，新美館也邀請跨域創作者進駐藝術街坊，推出「做圓」展與民眾共創交流；在圓頂藝術空間，展出沉浸式科技互動邀請親子來培養幻獸，體驗活潑有趣、寓教於樂的創作過程。
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