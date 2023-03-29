頒北市模範公務員 北水處宋煥文等41人獲獎
台北市長蔣萬安今天頒獎給112年度北市模範公務人員暨優秀青年公務員，今年一共表揚模範公務人員31人、優秀青年公務人員10人。其中北水處工務總隊工務科二級工程師兼北區工務所主任宋煥文獲獎今年模範公務員。
至於今年優秀青年公務人員平均年齡35歲，最年輕的是產業發展局股長黃家萱僅28歲，主責台北熊好券2.0政策，預估帶動本市整體產業產值18億餘元；教育局督學蘇曉蓉協助推動台北酷課雲、親師生平臺翻轉學習，打造智慧校園，並於111學年度，協助本市成立全國第1所數位實驗高中。
北水處表示，宋煥文參與建構三重地區供水備援系統工程，此工程榮獲金質獎肯定，他辦理忠孝橋∮1500輸水幹管潛盾統包工程時，克服諸多管障困難，順利完成工程新設管線與忠孝橋版附掛既有2支1000mm幹管高空銜接施工，確保人員與機具材料吊裝安全，施工期間更未曾發生任何工安事故，並順利完成洗管通水作業，提早7個月完工發揮幹管供水效能，增加三重地區調度供水穩定性。
今年獲獎的公務員一共有41位，在社會福利、數位創新、產業發展、教育政策等不同領域都有優異的表現。包括社會局科長楊雅茹為北市老人福利之推手，擴增社區照顧關懷據點，致力提升長期照顧服務量能，這次也獲得模範公務人員。
還有資訊局股長王子尹以台北通APP整合市府18張卡證及超過45項線上市政服務，推動北市單一身分驗證入口及發展多元服務取用管道，提供便民服務。
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