串接碧潭風景區景點 東岸鄰近河濱將增特色兒童遊戲場

位於新北的碧潭風景區每到周末就吸引不少家庭，但當地目前都沒有兒童遊戲區。新北高灘處規畫在親情河濱公園打造兒童特色遊戲場，並以愛麗絲夢遊仙境為主題打造五大分區，總計有16項多元體驗，串接整個碧潭東岸風景區，該工程預計五月開工，明年初完工。

碧潭風景區為新北知名景點，是家庭出遊的好選擇，但周遭目前都沒有可供孩童休憩的設施或空間，讓不少遊客直呼可惜。民眾表示，基於安全問題，不會選擇帶孩童踩天鵝船，逛街時孩童又吵著沒興趣、要回家，讓原本規畫的碧潭一日遊提早結束，希望鄰近河濱公園也能有孩童「放電場」。

高灘處長張修銘表示，碧潭最鄰近的就是新店溪親情河濱公園，目前除球場、停車場及寵物公園外，還有一處被樹圍繞、約1.3公頃的閒置空間，相當可惜，因此就規畫打造兒童主題遊戲場。

張修銘說明，藉由場地圍繞樹木以及地形上天然的4公尺高低差，打造如愛麗絲掉入兔子洞拉開序幕般的夢遊仙境「親情自然遊戲場」，並規畫五大主題分區，包含兔子窩遊戲區、溪潭沙坑區、眺景體能區、疊石抱樹平台、陽光草坪等，另外更有16項多元體驗設施。

張修銘指出，這次除規畫閒置空間成為綠坡覓境的自然遊戲場，同時原有體健區及停車場也改善及擴建，未來更可串連周邊興建中碧潭堰改善工程、親情河濱公園人工溪流工程及碧潭風景區遊憩資源，將碧潭風景區東岸一側連成一線；遠一點更可串接至北二高安坑橋下微樂山丘、陽光橋、陽光運動公園，形成更長的親子樂遊遊憩線。