快訊

新光三越叔姪之爭塵埃落定 吳昕陽續任總經理

稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

串接碧潭風景區景點 東岸鄰近河濱將增特色兒童遊戲場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北的碧潭風景區每到周末就吸引不少家庭，但當地目前都沒有兒童遊戲區。記者李成蔭／攝影
位於新北的碧潭風景區每到周末就吸引不少家庭，但當地目前都沒有兒童遊戲區。記者李成蔭／攝影

位於新北碧潭風景區每到周末就吸引不少家庭，但當地目前都沒有兒童遊戲區。新北高灘處規畫在親情河濱公園打造兒童特色遊戲場，並以愛麗絲夢遊仙境為主題打造五大分區，總計有16項多元體驗，串接整個碧潭東岸風景區，該工程預計五月開工，明年初完工。

碧潭風景區為新北知名景點，是家庭出遊的好選擇，但周遭目前都沒有可供孩童休憩的設施或空間，讓不少遊客直呼可惜。民眾表示，基於安全問題，不會選擇帶孩童踩天鵝船，逛街時孩童又吵著沒興趣、要回家，讓原本規畫的碧潭一日遊提早結束，希望鄰近河濱公園也能有孩童「放電場」。

高灘處長張修銘表示，碧潭最鄰近的就是新店溪親情河濱公園，目前除球場、停車場及寵物公園外，還有一處被樹圍繞、約1.3公頃的閒置空間，相當可惜，因此就規畫打造兒童主題遊戲場。

張修銘說明，藉由場地圍繞樹木以及地形上天然的4公尺高低差，打造如愛麗絲掉入兔子洞拉開序幕般的夢遊仙境「親情自然遊戲場」，並規畫五大主題分區，包含兔子窩遊戲區、溪潭沙坑區、眺景體能區、疊石抱樹平台、陽光草坪等，另外更有16項多元體驗設施。

張修銘指出，這次除規畫閒置空間成為綠坡覓境的自然遊戲場，同時原有體健區及停車場也改善及擴建，未來更可串連周邊興建中碧潭堰改善工程、親情河濱公園人工溪流工程及碧潭風景區遊憩資源，將碧潭風景區東岸一側連成一線；遠一點更可串接至北二高安坑橋下微樂山丘、陽光橋、陽光運動公園，形成更長的親子樂遊遊憩線。

張修銘補充，其實除營造河濱休憩環境更加豐富之外，周圍也屬新店舊有市區，人口相當密集，這也舒緩了都市中綠地不足問題，方便周遭居民有兒童遊戲場可使用。該工程總經費約新台幣4700萬元，工期約260天；目前已經至少5家廠商投標，預計四月評選、五月開工，預計明年初可以完工。

新店溪親情河濱公園有一處被樹圍繞的閒置空間，新北高灘處規畫以愛麗絲夢遊仙境為主題，打造兒童特色遊戲場。圖／新北高灘處提供
新店溪親情河濱公園有一處被樹圍繞的閒置空間，新北高灘處規畫以愛麗絲夢遊仙境為主題，打造兒童特色遊戲場。圖／新北高灘處提供
新店溪親情河濱公園，目前除球場、停車場及寵物公園外，還有一些被樹圍繞的閒置空間。圖／新北高灘處提供
新店溪親情河濱公園，目前除球場、停車場及寵物公園外，還有一些被樹圍繞的閒置空間。圖／新北高灘處提供

碧潭 新北 停車場

延伸閱讀

台9線拓寬 立委籲加速池上橋及賓朗外環道工程

「官方不宣傳自己來！」 網揭密新北神秘通車小徑

廢油管當屋架 出磺坑文化景觀區第2階段修復工程啟動

台9線大清水隧道災修工程進度超前 連假不管制

相關新聞

北市增上千台YouBike 蔣萬安：前30分鐘免費明年1月上路

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，遭北市議員詹為元質疑，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問...

北市首家室內空品認證場所 微風廣場美食街獲金級認證

台北市環保局推動主動式防疫新思維，率全國之先公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」。首家提出申請的微風廣場美食街，去年即已...

選前承諾成立青年局 選後無影？蔣萬安：最快6月成立籌備小組

台北市長蔣萬安選前承諾成立「青年事務局」，遭議員吳沛憶質疑至今未成立，甚至北市府現有的青年事務委員會在蔣上任滿三個月，也...

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，要提高公共運輸使用率並達節能減碳，台北市議員詹為元指出，立意雖良善，...

新北美術館戶外園區4/15先開放 連3周活動不斷電

新北市美術館工期延宕一年，幾經波折，戶外園區終於要先開幕。新北文化局說，4月15日起開放第一期戶外園區及圓頂藝術空間等場...

頒北市模範公務員 北水處宋煥文等41人獲獎

台北市長蔣萬安今天頒獎給112年度北市模範公務人員暨優秀青年公務員，今年一共表揚模範公務人員31人、優秀青年公務人員10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦