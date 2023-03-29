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北市首家室內空品認證場所 微風廣場美食街獲金級認證

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局在微風廣場美食街張貼「室內空氣品質認證場所」金級認證。圖／環保局提供
台北市環保局在微風廣場美食街張貼「室內空氣品質認證場所」金級認證。圖／環保局提供

台北市環保局推動主動式防疫新思維，率全國之先公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」。首家提出申請的微風廣場美食街，去年即已啟動加強通風換氣、裝設UV-C LED除菌系統，經檢測符合標準，成為北市第一家室內空氣品質金級認證場所，環保局長吳盛忠今頒認證肯定。

吳盛忠表示，疫情趨緩解封，民眾警戒心降低，尤其口罩令解禁，更應將戴口罩、打疫苗與保持社交距離的「被動防疫」思維，轉換成把關環境空品的「主動防疫」。

環保局3月14日公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，以場所是否加強通風換氣、採行可有效殺菌的防制設備或措施，並訂定二氧化碳及細菌濃度作為審查標準，分為金、銀級2種認證。

計畫推出半個月，公私場所詢問度高，微風廣場、遠東SOGO台北復興館及天母館、CITYLINK南港店、遠東百貨信義A13、世界健身俱樂部台北內湖港墘店，以及赤牛哥汕頭火鍋台北松江總店共7家業者陸續申請，市府也會加入申請行列。

其中，首家申請的微風廣場美食街經環保局檢測，二氧化碳平均濃度值629ppm、細菌平均濃度值158CFU/m³以下，符合金級認證標準，成為第一家獲得北市室內空品金級認證的場所。

吳盛忠肯定微風集團，為保護員工與顧客安全，從源頭控管與改善室內空品，在微風廣場美食街的營業時段啟動通風設備，加強通風換氣，也在空調箱裝設UV-C LED除菌系統，提供消費者安全的用餐環境，在疫後新生活「主動防疫」，善盡企業社會責任。

微風集團副總經理陳美汀表示，微風秉持顧客至上，疫情期間定期消毒、新鮮空氣對流每小時更新，去年更在人潮密集的美食街等處，裝設空氣淨化設備，讓顧客與員工多一層保護，未來持續保障環境品質，提供安心又安全的場所。

環保局空污噪音防制科長邱天安指出，環保署「室內空氣品質自主管理標章」在於查核列管場所的法規符合度，北市「室內空氣品質認證場所」著重在確認主動防疫的設備與措施。

邱天安說，環保局優先輔導市府列管百貨公司美食街、社會福利機構、運動健身場所，以及尚未列管的一般護理之家共4類人流大的場所，協助取得認證，且有專家學者輔導團隊可提供建議，希望民眾愈來愈重視，業者就會更加重視。

民眾張先生說，疫情關係，自己在外用餐會怕怕的，現在環保局推室內空品認證場所，因為業者設有殺菌設備，他用餐時會比較放心、沒顧慮，甚可不用一離開座位就要戴口罩。

微風廣場美食街在回風系統設有UV-C LED除菌設備。圖／環保局提供
微風廣場美食街在回風系統設有UV-C LED除菌設備。圖／環保局提供
台北市環保局今天頒發全市第一張「室內空氣品質認證場所」金級認證給微風廣場美食街。圖／環保局提供
台北市環保局今天頒發全市第一張「室內空氣品質認證場所」金級認證給微風廣場美食街。圖／環保局提供

微風 空氣品質 美食

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