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蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

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北市增上千台YouBike 蔣萬安：前30分鐘免費明年1月上路

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席優良公務員頒獎。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席優良公務員頒獎。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，遭北市議員詹為元質疑，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問題，可能導致民眾無車可借，台北市長蔣萬安今天表示，接下來會整體規畫，透過數據分析，讓YouBike更有效率、更聰明的配置，蔣萬安也表示，目前YouBike前30分鐘免費政策規畫是明年上半年、明年1月上路。

蔣萬安今天下午出席優良公務員頒獎，對於議員質疑，YouBike若前30分鐘免費政策上路，市府應提前配套，否則可能出現無車可借狀況多，蔣萬安今天表示，市府很早之前就有討論，其實是很多市民都有反映，他自己個人經驗也是，

蔣萬安表示，在一些熱門站點，就常常發生有無車可借、甚至目的地無柱可還的問題，為了解決這個問題，他已經指示交通局上半年進行小規模的車輛增加，接下來更重要是整體規畫，請交通、資訊局透過數據資料分析，更有效率、更聰明的配置，提升整體優化調度，才能真正解決目前熱門站點無車可借 或無柱可還的狀況。

蔣萬安表示，目前北市府規畫上半年增加1780台，先小規模增加，屆時前30分鐘免費實施上路後，也會做更有效配置，目前正在進行數據資料分析，最重要是可以預期整體週轉率會增加，希望盡量把週轉率維持在目前狀況，甚至優化在週轉率6至8次之間，這是北市府的目標。

蔣萬安表示，目前YouBike前30分鐘免費目前規畫是明年上半年、明年1月上路，但最重要是相關配套措施，市府都會做好準備。

蔣萬安 YouBike

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