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低碳產業永續發展聯盟成立 打團體戰解決碳排問題

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
低碳產業永續發展聯盟（LCIA）今日偕台中市工策會舉辦第一屆第一次會員大會，宣示低碳產業永續發展聯盟正式成立。記者余采瀅／攝影
低碳產業永續發展聯盟（LCIA）今日偕台中市工策會舉辦第一屆第一次會員大會，宣示低碳產業永續發展聯盟正式成立。記者余采瀅／攝影

低碳產業永續發展聯盟（LCIA）是全台第一個由20個公協會、10所學校及研究單位等共同成立的組織，透過集結上下游產業鏈，達成中小企業淨零排碳終極目標，今日偕台中市工策會舉辦第一屆第一次會員大會，宣示低碳產業永續發展聯盟正式成立。

台中市秘書長黃崇典表示，期許聯盟整合產、官、學、研資源，加上市府的力量，掌握低碳轉型先機、共創綠能經濟，使台中成為永續之都。

工策會總幹事黃于珊表示，中部地區為製造業重要聚落，淨零碳排議題攸關產業未來發展，鑄造業指標大廠源潤豐將危機化作契機，為全台鑄造產業中率先取得ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查標準認證的廠家之一，黃獻毅總經理更發起低碳產業永續發展聯盟，希望透過「低碳國家隊」打團體戰，從製程及能源使用改善和循環經濟三方面著手，為台灣產業在未來10年低碳轉型鋪路。

低碳產業永續發展聯盟發起人、源潤豐鑄造總經理黃獻毅說，台灣產業以外銷出口為導向，淨零碳排、碳中和浪潮衝擊且攸關產業未來，在歐美日等國強力要求下，台灣廠商必須於供應鏈提供低碳，甚至零碳產品或製程，加上未來碳排放再納入碳稅徵收後，勢必成為製造業一大考驗。

黃獻毅說，當前各國大型企業已積極收購綠電及開發節能技術，由於台灣多為中小企業，迫切須要上下游產業鏈共同合作，聯盟成立目的在於促進中小企業從原物料選用、生產製造到運輸等產業流程，攜手解決碳排放問題、完成碳盤查與減碳目標。

台中市 碳排放

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