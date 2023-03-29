選前承諾成立青年局 選後無影？蔣萬安：最快6月成立籌備小組

台北市長蔣萬安選前承諾成立「青年事務局」，遭議員吳沛憶質疑至今未成立，甚至北市府現有的青年事務委員會在蔣上任滿三個月，也遲遲未召開，「蔣空話」騙年輕人。蔣萬安今天表示，北市府今天召開青年事務委員會，至於政見提出的成立「青年事務局」最快六月就會成立青年局的籌備工作小組，進行相關作業。

蔣萬安今午出席優良公務員頒獎，對於今天青年節，遭議員質疑政見成立青年局遲未兌現，蔣萬安受訪表示他上任之後，相關青年政策推動一直都有在進行，今天青年節也召開青年事務委員會，彙整有十個提案討論，未來也會很快將「青年局」相關設計，與各界討論，預計最快六月，就會成立青年局籌備工作小組，進行相關作業。

蔣萬安表示，今天召開的青年事務委員會討論面向也很多，包括居住、文化等，至於他的市政白皮書會定期追蹤政見進度，也會定期公布在網路上，供外界檢視，也歡迎市民朋友提出建議。