快訊

稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選前承諾成立青年局 選後無影？蔣萬安：最快6月成立籌備小組

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席優良公務員頒獎。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席優良公務員頒獎。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安選前承諾成立「青年事務局」，遭議員吳沛憶質疑至今未成立，甚至北市府現有的青年事務委員會在蔣上任滿三個月，也遲遲未召開，「蔣空話」騙年輕人。蔣萬安今天表示，北市府今天召開青年事務委員會，至於政見提出的成立「青年事務局」最快六月就會成立青年局的籌備工作小組，進行相關作業。

蔣萬安今午出席優良公務員頒獎，對於今天青年節，遭議員質疑政見成立青年局遲未兌現，蔣萬安受訪表示他上任之後，相關青年政策推動一直都有在進行，今天青年節也召開青年事務委員會，彙整有十個提案討論，未來也會很快將「青年局」相關設計，與各界討論，預計最快六月，就會成立青年局籌備工作小組，進行相關作業。

蔣萬安表示，今天召開的青年事務委員會討論面向也很多，包括居住、文化等，至於他的市政白皮書會定期追蹤政見進度，也會定期公布在網路上，供外界檢視，也歡迎市民朋友提出建議。

青年 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

蔣萬安率官員赴忠烈祠春祭 首悼一江山戰亡烈士

救國團青年獎章得主出爐 蔣萬安獲獎

蔣萬安上任百日仍有前朝官員 議員：不想破壞藍白合？

相關新聞

北市增上千台YouBike 蔣萬安：前30分鐘免費明年1月上路

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，遭北市議員詹為元質疑，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問...

選前承諾成立青年局 選後無影？蔣萬安：最快6月成立籌備小組

台北市長蔣萬安選前承諾成立「青年事務局」，遭議員吳沛憶質疑至今未成立，甚至北市府現有的青年事務委員會在蔣上任滿三個月，也...

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，要提高公共運輸使用率並達節能減碳，台北市議員詹為元指出，立意雖良善，...

北市首家老幼共融服務中心 推共學、DIY課程等社區服務

暌違27年，北市社會局於大同區成立第3家兒童服務中心，也是首家結合高齡社會趨勢的老幼共融服務中心。萬和兒童暨社區共好服務...

出席新北忠烈祠春祭典禮 侯友宜：感謝革命先烈犧牲奉獻

新北市忠烈祠今日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，代表及烈、義士家屬共計約300餘人一同向烈、義士表達最深敬...

同仁這張照片李四川曝心聲 網笑：竟拿韓國瑜出來墊背

台北市副市長李四川今天在臉書表示，他昨天陪市長萬安市長參加「智慧城市展暨淨零城市展」的開幕心得，並與各國貴賓分享施政經驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦