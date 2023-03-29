新北獲ICF頒發全球首座取得完整認證智慧城市
新北市政府表示，繼2022年獲得ICF智慧城市首獎（TOP 1）後，獲得智慧城市論壇（Intelligent Community Forum，ICF）頒發的全球首座完整認證智慧城市。
新北市研考會今天發布新聞稿表示，ICF自2000年成立以來致力於年度智慧城市獎項評比，藉以加強國際合作，並創造工作機會與促進經濟發展，在全球具有重要公信力。
研考會表示，根據ICF昨晚公佈的第一批智慧城市認證結果，新北市憑藉連通性、勞動力發展、商業創新生態系統、城市參與、數位包容和持續性城市計畫等多項評定標準中的卓越表現脫穎而出。
研考會表示，新北市通過ICF兩階段評比獲得完整認證，是全球首座取得ICF完整認證的智慧城市，此殊榮是新北市在推動智慧城市上的一大里程碑，也是表揚在智慧城市發展上所付出的努力。
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