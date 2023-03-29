快訊

稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

新北獲ICF頒發全球首座取得完整認證智慧城市

中央社／ 新北29日電

新北市政府表示，繼2022年獲得ICF智慧城市首獎（TOP 1）後，獲得智慧城市論壇（Intelligent Community Forum，ICF）頒發的全球首座完整認證智慧城市。

新北市研考會今天發布新聞稿表示，ICF自2000年成立以來致力於年度智慧城市獎項評比，藉以加強國際合作，並創造工作機會與促進經濟發展，在全球具有重要公信力。

研考會表示，根據ICF昨晚公佈的第一批智慧城市認證結果，新北市憑藉連通性、勞動力發展、商業創新生態系統、城市參與、數位包容和持續性城市計畫等多項評定標準中的卓越表現脫穎而出。

研考會表示，新北市通過ICF兩階段評比獲得完整認證，是全球首座取得ICF完整認證的智慧城市，此殊榮是新北市在推動智慧城市上的一大里程碑，也是表揚在智慧城市發展上所付出的努力。

延伸閱讀

新北擬徵囤房稅 多屋者、2年未完售採差別稅率

「官方不宣傳自己來！」 網揭密新北神秘通車小徑

新北不幸事件通報逐年成長 15至19歲學生占最多

新北市囤房稅要上調至3.6% 各議員意見不一

相關新聞

北市增上千台YouBike 蔣萬安：前30分鐘免費明年1月上路

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，遭北市議員詹為元質疑，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問...

選前承諾成立青年局 選後無影？蔣萬安：最快6月成立籌備小組

台北市長蔣萬安選前承諾成立「青年事務局」，遭議員吳沛憶質疑至今未成立，甚至北市府現有的青年事務委員會在蔣上任滿三個月，也...

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，要提高公共運輸使用率並達節能減碳，台北市議員詹為元指出，立意雖良善，...

北市首家老幼共融服務中心 推共學、DIY課程等社區服務

暌違27年，北市社會局於大同區成立第3家兒童服務中心，也是首家結合高齡社會趨勢的老幼共融服務中心。萬和兒童暨社區共好服務...

出席新北忠烈祠春祭典禮 侯友宜：感謝革命先烈犧牲奉獻

新北市忠烈祠今日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，代表及烈、義士家屬共計約300餘人一同向烈、義士表達最深敬...

同仁這張照片李四川曝心聲 網笑：竟拿韓國瑜出來墊背

台北市副市長李四川今天在臉書表示，他昨天陪市長萬安市長參加「智慧城市展暨淨零城市展」的開幕心得，並與各國貴賓分享施政經驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦