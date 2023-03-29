蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

台北市長蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，要提高公共運輸使用率並達節能減碳，台北市議員詹為元指出，立意雖良善，但政策推行前應先檢討空車率過高的問題。北市交通局表示，目前已規畫今年上半年小規模增加車輛，以滿足更多民眾使用需求。

詹為元表示，民眾陳情的前五大案件中，居於首位就是「無車可借」，近3個月的總數就高達61次，是排名第五位的「遺失車通報」問題的兩倍之多。而且，現狀無車可借統計數據無法反映真實情況，因為大多數民眾都是走到租借點發現沒車後就會離開選擇其他交通方式，根本懶得通報，因此存在著巨大的黑數，無車可借的次數可能不僅檯面上的數字而已。

另外，根據交通局統計，今年2月各站點超過20分鐘都無車可借的統計次數來看，萬華龍山寺站1號出口光上個月無車可借次數就高達86次，而在我選區內的台北101/世貿站2號出口也高達69次，無車可借情形屢見不鮮。

詹為元說，就現狀而言，在許多站點民眾用車需求已無法滿足，若開放前30分鐘免費後，可以預判在尖峰期間民眾只會更難借到車。儘管目前已經有派員處理補車，但長時間無車可借的次數仍居高不下，只能說現在的策略在尖峰時間仍是緩不濟急。車輛供給需求無法滿足代表缺車已是事實，交通局須盡速檢討改進，盡速補足車輛與車柱達一定比例，解決缺車問題。

北市交通局指出，目前已規畫今年上半年小規模增加車輛，並將與資訊局大數據中心合作，分析整體服務量能、預估潛在需求，利用大數據分析，針對熱門站點，提出擴充車柱或增加適當車輛數及精進調度效能的建議，後續將啟動車輛及站位之擴增規模計畫，以滿足更多民眾使用YouBike需求。