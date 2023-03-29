北市首家老幼共融服務中心 推共學、DIY課程等社區服務

暌違27年，北市社會局於大同區成立第3家兒童服務中心，也是首家結合高齡社會趨勢的老幼共融服務中心。萬和兒童暨社區共好服務中心今開幕，除了可以讓幼佬共同運用該場地外，也希望老幼可以互相學習，如下廚、DIY等課程，也可以透過教育一起學習語言，未來也會開發更多適合老幼共學的方案，加強與長輩的親密關係。

萬和兒童暨社區共好服務中心於2019年11月動工、2022年11月竣工，為廣宇建設公司都更回饋台北市政府的公共設施，未來每年會編列800萬預算營運。

服務中心一樓設置體健設施、共讀區；二規劃社區廚房、多媒體視聽室、共享課輔教室及兒童遊戲區等空間，符合社區需求的開放性場域，規劃老幼共學課程、長者服務方案。

台北市長蔣萬安今出席開幕儀式，致詞時表示，北市65歲以上長輩約占20%，希望未來不只是共讀，還能互相學習，打造老幼共融空間。蔣介紹，服務中心有遊戲區、共讀區、多媒體視聽室、廚房等設備，非常多元，希望可以成為指標示範區，推廣到北市各行政區。

蔣萬安指出，未來無論是對於協助年輕父母照顧孩子、提高生育獎勵、增加托育補助，減輕父母負擔，同時長輩照顧，讓老人家走出門不斷學習，推出與社區大學合作的樂寧進修券，充分利用空間，使老幼結合，共融共好。