出席新北忠烈祠春祭典禮 侯友宜：感謝革命先烈犧牲奉獻

新北市忠烈祠今日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，代表及烈、義士家屬共計約300餘人一同向烈、義士表達最深敬意，感念其對家國社會的付出，侯友宜也向烈、義士遺族表達慰問之意。

侯友宜表示，今天是忠烈祠春祭大典，來祭拜革命先烈，感謝先烈的遺族們一路相陪，他們很感念在中華民國從創建以來到現在，所有的革命先烈犧牲奉獻，愛國家，也愛台灣這塊土地，所做的貢獻永遠心存感恩，也要追隨他們的腳步，繼續守護中華民國，守護台灣每一個人。

春祭典禮伴隨警察樂隊及國樂團莊嚴的聲樂進行，傳達眾人對烈、義士的思念之情，侯友宜向烈、義士靈位上香，並在宣讀祭文後鞠躬致意。侯友宜也向烈、義士家屬代表一一慰問，表達關懷與感念。