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出席新北忠烈祠春祭典禮 侯友宜：感謝革命先烈犧牲奉獻

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市忠烈祠今日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官。記者江婉儀／攝影
新北市忠烈祠今日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官。記者江婉儀／攝影

新北市忠烈祠今日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，代表及烈、義士家屬共計約300餘人一同向烈、義士表達最深敬意，感念其對家國社會的付出，侯友宜也向烈、義士遺族表達慰問之意。

侯友宜表示，今天是忠烈祠春祭大典，來祭拜革命先烈，感謝先烈的遺族們一路相陪，他們很感念在中華民國從創建以來到現在，所有的革命先烈犧牲奉獻，愛國家，也愛台灣這塊土地，所做的貢獻永遠心存感恩，也要追隨他們的腳步，繼續守護中華民國，守護台灣每一個人。

春祭典禮伴隨警察樂隊及國樂團莊嚴的聲樂進行，傳達眾人對烈、義士的思念之情，侯友宜向烈、義士靈位上香，並在宣讀祭文後鞠躬致意。侯友宜也向烈、義士家屬代表一一慰問，表達關懷與感念。

民政局長柯慶忠表示，忠烈祠早年為殉職官兵入祀而設，後行政院於1998年將入祀對象擴大到「殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他冒險犯難執行職務之公務人員」。新北市忠烈祠目前供奉早期因各戰役犧牲的國軍及殉難人民計有221位外，近年來增加供奉因執行勤務而不幸殉職的警察8位、消防人員10位、海巡人員2位及鐵路人員1位，共計242位英勇烈、義士。

春祭典禮結束後，新北市長侯友宜與向烈、義士家屬代表一一慰問。記者江婉儀／攝影
春祭典禮結束後，新北市長侯友宜與向烈、義士家屬代表一一慰問。記者江婉儀／攝影

侯友宜 警察

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