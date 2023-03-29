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新北擬徵囤房稅 多屋者、2年未完售採差別稅率

中央社／ 新北29日電

新北市政府市政會議今天通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，針對持有2戶以上非自用住宅房屋者，及建商2年內沒售完的空屋，採差別稅率課徵房屋稅，以避免囤房炒作。

市政府財政局今天在市政會議提案「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，提案表示，鑑於新北市非自住用房屋採法定最低稅率1.5%課徵，對多屋族租稅負擔顯然過輕。

財政局說，為符合租稅公平、量能課稅及落實居住正義，對所有權人按持有戶數，採差別徵收率課徵房屋稅，以增加持有成本、抑制囤房炒作。

新北市稅捐稽徵處長張世玢接受聯訪表示，這次修法對持有3戶以內，供自住使用的房屋完全不受影響，仍維持現行稅率1.2%課徵；新修正的自治條例僅針對持有非自住用房屋2戶者，每戶徵收率由1.5%提高至2.4%，持有3戶以上者，每戶徵收率由1.5%提高至3.6%。

張世玢表示，另外增訂不具囤房性質的房屋，不納入新北市非自住用房屋戶數計算；為鼓勵多屋者將空屋釋出到租屋市場，對公益性房屋、符合租賃專法的包租代管房屋、社會住宅、公同共有，或因繼承取得分別共有等，符合特定條件的房屋，仍維持單一稅率1.5%課徵。

此外，張世玢表示，考量新北市建商新建房屋，於2年內銷售者約占總數86%，推估合理銷售期為2年，銷售期間內的稅率仍維持1.5%；超過合理銷售期，則比照一般持有者，按持有戶數採差別稅率課徵；希望藉此促使建商加快釋出空房，滿足購屋者需求。

張世玢說，民國111年房屋稅納稅義務人約140萬人課稅，徵收約新台幣140億元，這次修正受影響之屋主約2.6萬人、影響戶數約7.6萬戶，僅占全新北市徵收房屋稅的納稅義務人約1.7%屋主受影響，預估可增加5億元稅收。

財政局表示，市府111年間曾送房屋稅徵收率自治條例修正草案請市議會審議，因議會未通過而屆期不續審。市府綜合新北市議會及各界意見、其他5都的徵收現況，檢討修正後提出新修正草案，針對比較具囤房性質的多屋者，採差別稅率課徵房屋稅，等市議會三讀通過後，就可公布施行。

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