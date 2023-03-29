「官方不宣傳自己來！」 網揭密新北神秘通車小徑

來往新北市板橋及樹林的浮洲橋，是周邊民眾通勤必經大橋，新北市府為紓解當地車流，在橋下新闢環河道路，但有網友以「揭密浮洲橋下橋新通車小徑」為題在臉書表示「既然官方不宣傳，那我們就自己來宣傳」，錄製行車影片宣導樹林通往板橋更快的路段。

新北市府為紓解來往板橋與樹林間的浮洲橋車流，進行浮洲橋下橋市區道路優化，去年3月26日起環河路、浮洲橋往板城路等車流，可改走板城路新設匝道銜接新興橋、四川路及板城路右岸，板城路右岸也由雙向車道調整為北向單行道。若實際騎機車從浮洲橋過往往四川路，改走新闢的環河道路通往板橋市中心，車行時間約略可減少5至10分鐘。

但日前有網友認為去年浮洲橋板橋端的道路改善工程完工後，設計一條神秘捷徑(新闢環河道路)，可讓樹林往板橋車輛繞開市區，往縣民大道和華東街走。但從道路通車以來，完全不見新北市政府有任何宣傳，分流效果打折扣。「既然官方不宣傳，那我們就自己來宣傳！」網友也回覆，「好人一生平安、原來機車可以這樣走、那個機車分隔根本白癡」。