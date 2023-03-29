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台9線大清水隧道災修工程進度超前 連假不管制

中央社／ 花蓮縣29日電

蘇花路廊台9線159.3公里處大清水明隧道災修路段鋼棚架工程，因天氣穩定，工程進度超前，預計提前至3月31日完工，將接續進行鋼構明隧道工程，連假期間不施工，可正常通行。

蘇花公路台9線159.3公里處今年1月11日深夜強降雨造成大清水隧道南口上邊坡坍塌，道路阻斷，壓毀約20公尺長明隧道，公路總局南北雙向日夜搶修，1月15日搶通後，以單線雙向機動管制，持續進行災修工程。

遭壓毀的混凝土明隧道將興建20公尺長的鋼構明隧道，公路總局發布新聞資料指出，考量修復期較長且上邊坡不穩定，現階段先施作預防小型落石的簡易鋼棚架防護設施，原訂4月20日完工，進度超前將提前於3月31日完工。

公路總局南澳工務段長林士智今天告訴中央社，鋼棚架工程施作期間，天氣穩定，沒有持續下雨，加上施工團隊加派人力及機具搶修，讓工程進度可以超前。

林士智說，鋼棚架完工後，接續會進行鋼構明隧道工程，整體復建工程預計今年10月底前可完工，施工期間維持假日不施工，平日視工程狀況機動管制，用路人行經時務必遵守工程人員引導通行。

落石

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