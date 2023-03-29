新北不幸事件通報逐年成長 15至19歲學生占最多

新北市2022年自殺通報共9682人，較2021年成長12.90%，其中以15至19歲的學生最多，占15.6%，且總人數有逐年上升趨勢。衛生局表示，新北市從2021年起設置社區心理衛生中心，現已在新店、中和各有一處，預計2025年完成7處。

新北市自殺通報數逐年上升，2022年較2021年增加1106人，增幅12.90%，以年齡層來看，15至19歲有1516人，占15.6%最多，其次是20至24歲有1361人，占14%；以性別區分，女性自殺通報在15至19歲最多，共1237人，其次是20至24歲，男性則是20至24歲共329人最多，其次是25至29歲。

衛生局表示，2022年提供心理宣導課程1萬8489人次，心理諮商服務3415人次，自殺關懷服務7萬3474人 次，精神關懷服務 8萬6846人次，去年8月在新店及中和開幕2處，提供團體活動、心理諮商及個案服務。社區心理衛生中心每月也會推出壓力管理、情緒調適等各項主題活動，為不同群族量身打造，預計2025年完成7處社區心理衛生中心。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線