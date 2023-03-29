聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北不幸事件通報逐年成長 15至19歲學生占最多
新北市2022年自殺通報共9682人，較2021年成長12.90%，其中以15至19歲的學生最多，占15.6%，且總人數有逐年上升趨勢。衛生局表示，新北市從2021年起設置社區心理衛生中心，現已在新店、中和各有一處，預計2025年完成7處。
新北市自殺通報數逐年上升，2022年較2021年增加1106人，增幅12.90%，以年齡層來看，15至19歲有1516人，占15.6%最多，其次是20至24歲有1361人，占14%；以性別區分，女性自殺通報在15至19歲最多，共1237人，其次是20至24歲，男性則是20至24歲共329人最多，其次是25至29歲。
衛生局表示，2022年提供心理宣導課程1萬8489人次，心理諮商服務3415人次，自殺關懷服務7萬3474人 次，精神關懷服務 8萬6846人次，去年8月在新店及中和開幕2處，提供團體活動、心理諮商及個案服務。社區心理衛生中心每月也會推出壓力管理、情緒調適等各項主題活動，為不同群族量身打造，預計2025年完成7處社區心理衛生中心。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言