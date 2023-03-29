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蔣萬安率官員赴忠烈祠春祭 首悼一江山戰亡烈士

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午率領北市府各局處、區公所、台北市後備指揮部、憲兵202指揮部、憲兵隊及軍人服務站，與烈士遺族家屬於台北市忠烈祠向國軍陣（公）亡將士暨公殞烈士祭祀追思。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午率領北市府各局處、區公所、台北市後備指揮部、憲兵202指揮部、憲兵隊及軍人服務站，與烈士遺族家屬於台北市忠烈祠向國軍陣（公）亡將士暨公殞烈士祭祀追思。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安上午率領北市府各局處、區公所、台北市後備指揮部、憲兵202指揮部、憲兵隊及軍人服務站，與烈士遺族家屬於台北市忠烈祠向國軍陣（公）亡將士暨公殞烈士祭祀追思。蔣萬安特別前往一江山紀念碑，祭悼一江山戰役為國捐軀的先烈將士，1956年時，當時曾祖父、故總統蔣中正，也曾親弔祭一江山烈士。

一江山戰役係於民國44年1月，由王生明將軍率領一江山的官兵奮戰三晝夜，浴血堅守陣地，最終因兵力懸殊最終態勢不利，我方千餘名官兵為國捐軀，而王生明將軍也引爆最後一枚手榴彈，壯烈成仁。

蔣萬安向先賢烈士靈位上香、獻祭品，於司儀宣讀祭文後，率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮及默念，感念先賢烈士們英勇與為國犧牲，致上最深的敬意。祭典前，蔣萬安先到遺眷休息區向參與祭典的先烈將士遺眷們慰問致意。蔣萬安也特別前往一江山紀念碑，祭悼一江山戰役為國捐軀的先烈將士。

蔣萬安表示，今天是3月29日循例舉辦春祭典禮，要表達的就是感謝所有的先烈將士過去為國家社會付出，而對於遺族家屬一路走來也很辛苦，台北市兵役局也一直在工作、生活方面上盡力協助，只要是市府能夠做的，都會給予支持與協助，希望未來能夠多溝通多交流。

蔣萬安 憲兵

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