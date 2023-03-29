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桃園忠烈祠今舉行春祭 抗日遺族面對神社爭議這樣說

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政今日前往桃園忠烈祠暨神社文化園區參加春祭革命先烈暨瓦旦・阿目依入祀典禮，由桃園市長張善政擔任主祭官表示致敬之意，對於神社爭議遺族林東暭（左1)表示，不會特別在意。記者陳右豪／攝影
桃園市長張善政今日前往桃園忠烈祠暨神社文化園區參加春祭革命先烈暨瓦旦・阿目依入祀典禮，由桃園市長張善政擔任主祭官表示致敬之意，對於神社爭議遺族林東暭（左1)表示，不會特別在意。記者陳右豪／攝影

桃園市長張善政今日前往桃園忠烈祠暨神社文化園區參加春祭革命先烈暨瓦旦・阿目依入祀典禮，由桃園市長張善政擔任主祭官表示致敬之意，瓦旦・阿目依遺族林東暭表示，感謝原民局前局長林日龍促成全國首例烈士移靈，讓更多族人能瞭解重大歷史。而對於神社爭議，不會特別在意，也不會有太多想法，希望都能在此地多元表達。

林東暭說，大豹社抗日事件大約比霧社事件早30年發生，是由居住於三峽大豹溪流域的泰雅族原住民與日本殖民政府發生戰爭，由大豹社總頭目瓦旦．阿目依率領族人反抗入侵的日本人。

林東暭指出，經過長達7年的戰爭，最終仍然不敵日本政府，並將土地交給日本財閥開發，採收樟腦及種植茶葉的收益，則被日本用來建設殖民地。光復後，國民政府感念瓦旦．阿目依總頭目的抗日精神，在台中及高雄忠烈祠安置牌位供奉。

而對於近日的忠烈祠與神社共存的爭議，林東暭說，並不會因為建築物有什麼差別，對遺族來說，曾祖父本來就是生活在三峽桃園這個地區，之前牌位是供奉在台中和高雄，藉由這一次把這個靈位移回來桃園，讓遺族可以緬懷，也讓泰雅族及三峽大豹社的後代，可以繼續去追尋祖先的腳步。

林東暭表示，不會特別在意，雖然之前雖然是神社，光復之後變成忠烈祠，近年對於神社要恢復他的歷史脈絡，在這個部分，他認為可以多元的呈現，裡面也有許多原住民的抗日先烈，希望都能在此地多元表達，不必要太多想法。

對於園區的活化，林東暭說，不會因為神社活化，有特別的想法，因為祖先的牌位，代表的是之前的事蹟，事蹟才是最重要的。對於此地的觀光及活化，因他曾幫市府的孔廟忠烈祠聯合管理所上過課，若能讓更多的人了解歷史脈絡，他抱持肯定態度，不會因為日本神社與忠烈祠共存而受影響。

日本 忠烈祠

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