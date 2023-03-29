新北市囤房稅要上調至3.6% 各議員意見不一

新北市財政局今日上午提出「新北市房屋稅徵收率自治條例」」，預計在本會期送議會審查，若順利通過，最快7月1日實施。此次調整將持有非自住2戶以上房屋的囤房稅上升至2.4%、3戶以上調漲為3.6%，建商比照辦理；持有2戶平均每戶增加房屋稅約4800元、非自住3戶者房屋稅約增11200元，影響民眾1.7%。部分民代認同，但也有民代認為調幅過高，應降低稅率。

新北市原本持有房屋稅金分別為自住的1.2%、非自住1.5%，不過房價高漲，中產階級、年輕人買房不易，市府為了居住正義，決定增加房屋持有成本，提高擁有大量非自住屋主的持有成本，盼能抑制房價。

新北市府提出新版新北市房屋稅徵收率自治條例」，將依照房屋標準價格來徵收稅金，自住房屋稅率仍維持1.2%，非自住1戶也維持1.5%，不過持有2戶者將增加為2.4%、3戶以上皆為3.6%，預計影響1.7%民眾、7.6萬戶。

另市府將給予建商2年販售期，若2年後仍無賣完，將比照非自住者來收取稅金，3戶以上都是3.6%。勞工宿舍、社宅、包租代管稅率等則維持1.5%。

民眾陳先生表示，現在一般人連買一間房都相當難，每天工作得半死不活、犧牲生活品質，都是為了繳房貸，壓力相當大，主因都是建商、投資客炒作，市井小民真的活得相當辛苦。

民眾林小姐指出，中央政府的打房策略幾乎都是「假打房」，誰不知道政黨拿了多少建商的政治獻金，平均地權條例、實價登錄都完全沒有影響房價，只有增加房屋持有成本，建商、投資客才會害怕，樂見市府提高囤房稅，讓房市回歸正常。

民進黨新北市議員鄭宇恩表示，新北市府推出這樣的政策，幫助年輕人買房是有必要的，這是抑制房價的一個政策，對只擁有一兩間房的民眾影響應不大，真正影響較大的會是持有2、30戶的投資客或是建商。

國民黨新北市議員周勝考認為，囤房稅調升太高會造成民眾負擔，應該比照台南市一戶1.5%、2至3戶1.8%、4至5戶2.4%、6戶以上3.6%，畢竟房屋稅金變高，租金也可能調漲，受傷的還是小老百姓。市府要比照台南市府的算法，自己才會支持。

新北市財政局長陳榮貴表示，推出這項自治條例是參考其他六都來推算出來的數字，希望能夠履行居住正義，抑制房價，讓多數人都有能力買房，會全力在議會推動，也希望可以獲得議員支持。

據悉，許多民代表面上同意，但私下對稅率調升幅度仍有不同意見，屆時在議會可能還會針對數字有番討論，能否順利推動，真的讓3戶以上調升至3.6%仍須待開議後才會較有眉目。