改善機車停等風險 聯大校友募資助二坪山校區護坡工程

國立聯合大學獲校友募款資助逾千萬元辦理二坪山第一校區周邊護坡及綠美化工程，校方並委由縣府代辦，上午舉行動土典禮，聯大第一校區與八甲第二校區相距2.6公里，但騎機車在二坪山進出學校必須在台13線公路經過2個停等區，護坡工程開闢從校門口到聯大路口的通道，可改善師生往來的交通安全隱患，提升校園舒適安全、教學運動等空間，預計7月間完工。

聯大校長李偉賢指出，通往八甲校區的聯大路獲中央、縣府協助改善完成後，增加師生通行安全保障，這次辦理的二坪山校區護坡及綠美化工程經費，是校友去年50周年校慶響應募集的，深具意義，感謝公路總局提供土地同意學校認養，並由縣府協助工程設計、發包，使得這項工程得以促成。

校方表示，二坪山校區是苗栗許多居民日常休閒、運動的區域，因第一校區地形坡度大，學校活動中心、運動場旁為學生機車停車區，鄰接地形陡峭，部分坡度逾30度，前後高差也大，下雨或土壤飽和度較大時，有土石滑動的疑慮，影響台13線旁的汽機車通行安全。

縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍及地方各界人士、校友及學生代表上午參加動土典禮，場面熱絡。縣府工務處長古明弘簡報指出，聯大師生往返兩個校區，在二坪山校門旁的台13線公路邊共有2個機車停等區，有車輛衝撞風險，護坡工程沿校門開闢通道，讓師生車輛可直通聯大路的T字路口，改善交通安全疑慮。