快訊

前夫家暴還開車撞她 服裝設計家林璟如走過絕望

76歲父欠稅418萬脫產擺爛遭關看守所 陳庭妮被瞞震驚

墨西哥移民拘留所大火吞噬40條人命 警衛「見死不救」

改善機車停等風險 聯大校友募資助二坪山校區護坡工程

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國立聯合大學二坪山校區委託縣府辦理周邊護坡及綠美化工程，將改善師生機車在周邊二次停等的現況和交通風險。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學二坪山校區委託縣府辦理周邊護坡及綠美化工程，將改善師生機車在周邊二次停等的現況和交通風險。記者胡蓬生／攝影

國立聯合大學獲校友募款資助逾千萬元辦理二坪山第一校區周邊護坡及綠美化工程，校方並委由縣府代辦，上午舉行動土典禮，聯大第一校區與八甲第二校區相距2.6公里，但騎機車在二坪山進出學校必須在台13線公路經過2個停等區，護坡工程開闢從校門口到聯大路口的通道，可改善師生往來的交通安全隱患，提升校園舒適安全、教學運動等空間，預計7月間完工。

聯大校長李偉賢指出，通往八甲校區的聯大路獲中央、縣府協助改善完成後，增加師生通行安全保障，這次辦理的二坪山校區護坡及綠美化工程經費，是校友去年50周年校慶響應募集的，深具意義，感謝公路總局提供土地同意學校認養，並由縣府協助工程設計、發包，使得這項工程得以促成。

校方表示，二坪山校區是苗栗許多居民日常休閒、運動的區域，因第一校區地形坡度大，學校活動中心、運動場旁為學生機車停車區，鄰接地形陡峭，部分坡度逾30度，前後高差也大，下雨或土壤飽和度較大時，有土石滑動的疑慮，影響台13線旁的汽機車通行安全。

縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍及地方各界人士、校友及學生代表上午參加動土典禮，場面熱絡。縣府工務處長古明弘簡報指出，聯大師生往返兩個校區，在二坪山校門旁的台13線公路邊共有2個機車停等區，有車輛衝撞風險，護坡工程沿校門開闢通道，讓師生車輛可直通聯大路的T字路口，改善交通安全疑慮。

校方今天也宣布好消息，二坪山校區前方的台13線公路約2公里路段，也已獲台電支持，今年將沿路電線全面地下化，消除電桿，結合護坡及綠美化工程，校區周邊景觀將更進一步改善。

國立聯合大學二坪山第一校區委託縣府辦理周邊護坡及綠美化工程上午熱鬧動土。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學二坪山第一校區委託縣府辦理周邊護坡及綠美化工程上午熱鬧動土。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學二坪山第一校區委託縣府辦理周邊護坡及綠美化工程上午熱鬧動土。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學二坪山第一校區委託縣府辦理周邊護坡及綠美化工程上午熱鬧動土。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學二坪山第一校區委託縣府辦理周邊護坡及綠美化工程上午動土，縣府工務處簡報工程內容。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學二坪山第一校區委託縣府辦理周邊護坡及綠美化工程上午動土，縣府工務處簡報工程內容。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學二坪山第一校區委託縣府辦理護坡及綠美化工程上午動土，縣府工務處長古明弘簡報工程內容。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學二坪山第一校區委託縣府辦理護坡及綠美化工程上午動土，縣府工務處長古明弘簡報工程內容。記者胡蓬生／攝影

綠美化 運動 邱鎮軍

延伸閱讀

看見幸福台灣／苗栗縣長鍾東錦「催生」 加碼育兒補貼

降低幼兒園師生比、國小組長減課 苗縣加碼送兒童節禮

影／遷入人口正成長苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

苗栗縣長當選無效案開庭 3證人作有利鍾東錦證詞

相關新聞

被稱北市最畸形機車待轉區將終結 5月底將免強制待轉

被機車族視為北市最奇葩、最畸形、甚至最危險的機車待轉模式，在內湖堤頂大道跟內湖路一段來來豆漿店前，經機車族向議員陳情後，...

北捷貓纜學童免費搭 兒童新樂園、小巨蛋推專屬優惠

兒童節連假即將到來，4月日至4月5日，設籍在台北市，且6歲以上、未滿12歲的學童，可免費搭乘台北捷運與貓空纜車，小巨蛋冰...

2023台北花節「城市花毯」落幕 鄰里領取花卉再利用讓台北遍地開花

2023台北花節「城市花毯」圓滿落幕，台北市觀光傳播局昨(28)日開放台北表演藝術中心周圍之鄰里領取「城市花毯」花卉並再...

北市廣慈社宅住戶頻反映缺失 許淑華曝：常常有老鼠

北市廣慈社宅住戶陸續入住，台北市議員許淑華指出，都市發展局表示社宅入住初期，2個月前她在廣慈社宅召開第一次協調會，列出1...

「新北河濱FUN電趣」兒童節免費騎車 悠遊賞花一次滿足

兒童清明連假即將到來，新北新北河濱推「河濱童樂FUN電趣」，兒童節當天中午12點前享免費優惠，同時還能觀賞盛開的流蘇及羊...

台中借將 林志盈掌悠遊卡公司

台北市悠遊卡公司董事會昨天改選，除改派新董事代表林志盈、北市交通局長謝銘鴻等人，並選出新任董事長林志盈。這也是台中市長盧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦