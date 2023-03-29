解決9026客運脫班 蔡適應提增加新業者

國道客運9026路線近期頻脫班引發民怨，立法委員蔡適應今天說，交通部公路總局將於4月7日召開公路汽車客運審議會，他希望審議會過後，能依公路法規定，增加新業者投入營運。

蔡適應透過新聞稿表示，由福和及皇家客運接手營運的9026路線，依據核定內容，業者每天要開出168個班次，但現在連120個班次都有問題，規定18台車輛、21名駕駛，目前妥善的車輛只有15台，駕駛也僅剩13名，公路總局已依違規情形開出31張罰單。

蔡適應指出，昨天晚間邀集公路總局副局長張舜清、公路總局運輸組、台北市區監理所、基隆監理站等單位，針對業者因人力、車輛不足等因素，導致脫班、怠駛情形，研商後續因應對策。

蔡適應表示，雖已請公路總局協調，包含泰樂客運、國光客運、大都會客運、首都客運等業者支援9026路線，為澈底改善問題，希望公路總局加快相關程序，在4月7日審議會後，增加新業者投入9026路線。

蔡適應指出，希望在審議會時，相關單位能依公路法第41條，「公路之同一路線，以由公路汽車客運業一家經營為原則。但其營業車輛、設備均不能適應大眾運輸需要，公路主管機關得核准2家以上公路汽車客運業經營之」公告其他業者加入營運增加運能，並給足誘因，才會有新的業者有意投入。