快訊

前夫家暴還開車撞她 服裝設計家林璟如走過絕望

76歲父欠稅418萬脫產擺爛遭關看守所 陳庭妮被瞞震驚

墨西哥移民拘留所大火吞噬40條人命 警衛「見死不救」

解決9026客運脫班 蔡適應提增加新業者

中央社／ 基隆29日電

國道客運9026路線近期頻脫班引發民怨，立法委員蔡適應今天說，交通部公路總局將於4月7日召開公路汽車客運審議會，他希望審議會過後，能依公路法規定，增加新業者投入營運。

蔡適應透過新聞稿表示，由福和及皇家客運接手營運的9026路線，依據核定內容，業者每天要開出168個班次，但現在連120個班次都有問題，規定18台車輛、21名駕駛，目前妥善的車輛只有15台，駕駛也僅剩13名，公路總局已依違規情形開出31張罰單。

蔡適應指出，昨天晚間邀集公路總局副局長張舜清、公路總局運輸組、台北市區監理所、基隆監理站等單位，針對業者因人力、車輛不足等因素，導致脫班、怠駛情形，研商後續因應對策。

蔡適應表示，雖已請公路總局協調，包含泰樂客運、國光客運、大都會客運、首都客運等業者支援9026路線，為澈底改善問題，希望公路總局加快相關程序，在4月7日審議會後，增加新業者投入9026路線。

蔡適應指出，希望在審議會時，相關單位能依公路法第41條，「公路之同一路線，以由公路汽車客運業一家經營為原則。但其營業車輛、設備均不能適應大眾運輸需要，公路主管機關得核准2家以上公路汽車客運業經營之」公告其他業者加入營運增加運能，並給足誘因，才會有新的業者有意投入。

蔡適應 國道客運 基隆

延伸閱讀

駕駛怨聲四起 南迴公路修正…只有這3處要全天開車頭燈

南迴改最後一哩路 雙流至新路路段環評通過

當心汽燃費催繳簡訊！ 公路總局曝一細節識別詐騙網址

機車牌禁車行廣告貼紙惹議 公路總局：再研議認定疑義

相關新聞

被稱北市最畸形機車待轉區將終結 5月底將免強制待轉

被機車族視為北市最奇葩、最畸形、甚至最危險的機車待轉模式，在內湖堤頂大道跟內湖路一段來來豆漿店前，經機車族向議員陳情後，...

北捷貓纜學童免費搭 兒童新樂園、小巨蛋推專屬優惠

兒童節連假即將到來，4月日至4月5日，設籍在台北市，且6歲以上、未滿12歲的學童，可免費搭乘台北捷運與貓空纜車，小巨蛋冰...

新北市囤房稅要上調至3.6% 各議員意見不一

新北市財政局今日上午提出「新北市房屋稅徵收率自治條例」」，預計在本會期送議會審查，若順利通過，最快7月1日實施。此次調整...

2023台北花節「城市花毯」落幕 鄰里領取花卉再利用讓台北遍地開花

2023台北花節「城市花毯」圓滿落幕，台北市觀光傳播局昨(28)日開放台北表演藝術中心周圍之鄰里領取「城市花毯」花卉並再...

北市廣慈社宅住戶頻反映缺失 許淑華曝：常常有老鼠

北市廣慈社宅住戶陸續入住，台北市議員許淑華指出，都市發展局表示社宅入住初期，2個月前她在廣慈社宅召開第一次協調會，列出1...

「新北河濱FUN電趣」兒童節免費騎車 悠遊賞花一次滿足

兒童清明連假即將到來，新北新北河濱推「河濱童樂FUN電趣」，兒童節當天中午12點前享免費優惠，同時還能觀賞盛開的流蘇及羊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦