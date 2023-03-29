北捷貓纜學童免費搭 兒童新樂園、小巨蛋推專屬優惠

兒童節連假即將到來，4月日至4月5日，設籍在台北市，且6歲以上、未滿12歲的學童，可免費搭乘台北捷運與貓空纜車，小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園在連假期間也都免費進場，還推出5折「星光樂FUN券」，大人、孩童無限暢玩遊樂設施。

為了歡慶兒童節，台北捷運推出多項優惠政策，4月1日到5日連假期間，凡設籍在台北市6歲以上、未滿12歲以下的學童，持數位學生證或兒童優惠卡及臨櫃購買兒童票，可免費搭乘捷運。

貓空纜車部分則不限戶籍，全國國小以下兒童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身份證明文件，兌換「免費搭乘券」1張，當日可無限次免費搭乘貓纜，陪同家長則須另行購票。

為讓小朋友盡情玩樂，4月1日至4日，兒童新樂園營運時間延長至21時，4月5日收假日則維持18時閉園。連假期間全國國小以下學童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身分證明文件，連同陪同家長1位，可享免費入園優惠，園內遊樂設施則正常收費。

兒童新樂園也特地準備煙火秀，4月1日至4日的每日20時，於園區天空步道區域絢爛施放。遊客持「一日樂FUN券」，可至服務台填寫許願內容，由工作人員協助投影至園區火山牆面，投影時間為每日19時至21時。4月1日至4日每天16時至21時，購買「星光樂FUN券」即可享5折優惠價。

至於台北小巨蛋，北捷推出「童享滑冰樂」溜起來，4月1日至5日，未滿12歲兒童可享冰上樂園當日免費入場，不過租借滑冰之冰鞋、護具仍須收費，期間每日前10名購買滑冰套票，再加贈冰上樂園專屬紀念小禮品。