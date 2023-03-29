快訊

動物的命也是命：獸醫建議這些方法避免東非狒狒憾事重演

運價調漲了！北北基計程車 4月1日起上車變85元

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市廣慈社宅住戶頻反映缺失 許淑華曝：常常有老鼠

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員許淑華出席廣慈社宅住戶協調會。圖／市議員許淑華提供
北市議員許淑華出席廣慈社宅住戶協調會。圖／市議員許淑華提供

北市廣慈社宅住戶陸續入住，台北市議員許淑華指出，都市發展局表示社宅入住初期，2個月前她在廣慈社宅召開第一次協調會，列出18項大小缺失，要求相關單位協助改善，但她又再開第二次協調會，請市府針對上次列出的缺失一一改善，但住戶再提新陳情，甚至反映常常出現老鼠，不堪其擾。北市都發局表示，已針對住戶反映個案加強改善。

為協助廣慈社宅住戶意見反映，1月18日及3月10日曾在社宅內召開住戶協調會；許淑華說，第一次協調會，列出18項缺失，但她又再開第二次協調會時，這次協調會住戶們也再提出新的陳情，陸續討論了兩個多小時，反映缺失包括停車場出入口設計不良、洗碗機無法使用、停車位規畫不當、門牌標誌不清、甚至還有常常出現老鼠等問題。

廣慈園區社宅位於信義區福德街與大道路，全區規畫為A基地行政中心、B基地社福大樓，C基地到E基地為社宅共1558戶，這次出現缺失社宅位於D跟E基地，D基地是去年1月21日完工、E基地是民國110年12月30日完工。許淑華說，另外還有很多像是設施設備使用上的問題，必須要再辦理會勘進一步釐清狀況。她會持續監督社宅的居住品質，讓更多住戶住得安心。

都發局指出，因有住戶隨意在陽台堆放垃圾，以致偶有鼠蹤，已針對個案加強輔導改善；至於硬體設備，例如停車場出入口、下拉式置物架使用疑慮，符合法規要求及採用市面合格產品，均可正常使用。另有住戶反映電梯等待時間過久，已研議調整電梯設定，採分流分時段處理。

此外，非涉及社宅管理事項，例如公車路線調整、停車場申請資格放寬及停車格位使用不便等，則續由相關單位研議處理方案。都發局表示，新社宅啟用初期，社宅住戶或民代對社宅有任何反映及建議，都發局將持續調整並即時給予協助改善，以提升社宅整體服務品質，讓住戶於社宅好安居。

社宅 許淑華 北市

延伸閱讀

蔡培慧會勘垃圾處理未邀縣府 藍議員質疑作秀

影／爭取立委提名 許淑華：我們不叫落跑 是服務升級

對費鴻泰、徐巧芯有不同策略？ 許淑華：兵來將擋

隻身登記立委初選 許淑華：盼有良性競爭、不樂見內鬥

相關新聞

被稱北市最畸形機車待轉區將終結 5月底將免強制待轉

被機車族視為北市最奇葩、最畸形、甚至最危險的機車待轉模式，在內湖堤頂大道跟內湖路一段來來豆漿店前，經機車族向議員陳情後，...

北捷貓纜學童免費搭 兒童新樂園、小巨蛋推專屬優惠

兒童節連假即將到來，4月日至4月5日，設籍在台北市，且6歲以上、未滿12歲的學童，可免費搭乘台北捷運與貓空纜車，小巨蛋冰...

2023台北花節「城市花毯」落幕 鄰里領取花卉再利用讓台北遍地開花

2023台北花節「城市花毯」圓滿落幕，台北市觀光傳播局昨(28)日開放台北表演藝術中心周圍之鄰里領取「城市花毯」花卉並再...

北市廣慈社宅住戶頻反映缺失 許淑華曝：常常有老鼠

北市廣慈社宅住戶陸續入住，台北市議員許淑華指出，都市發展局表示社宅入住初期，2個月前她在廣慈社宅召開第一次協調會，列出1...

「新北河濱FUN電趣」兒童節免費騎車 悠遊賞花一次滿足

兒童清明連假即將到來，新北新北河濱推「河濱童樂FUN電趣」，兒童節當天中午12點前享免費優惠，同時還能觀賞盛開的流蘇及羊...

台中借將 林志盈掌悠遊卡公司

台北市悠遊卡公司董事會昨天改選，除改派新董事代表林志盈、北市交通局長謝銘鴻等人，並選出新任董事長林志盈。這也是台中市長盧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦