北市廣慈社宅住戶頻反映缺失 許淑華曝：常常有老鼠

北市廣慈社宅住戶陸續入住，台北市議員許淑華指出，都市發展局表示社宅入住初期，2個月前她在廣慈社宅召開第一次協調會，列出18項大小缺失，要求相關單位協助改善，但她又再開第二次協調會，請市府針對上次列出的缺失一一改善，但住戶再提新陳情，甚至反映常常出現老鼠，不堪其擾。北市都發局表示，已針對住戶反映個案加強改善。

為協助廣慈社宅住戶意見反映，1月18日及3月10日曾在社宅內召開住戶協調會；許淑華說，第一次協調會，列出18項缺失，但她又再開第二次協調會時，這次協調會住戶們也再提出新的陳情，陸續討論了兩個多小時，反映缺失包括停車場出入口設計不良、洗碗機無法使用、停車位規畫不當、門牌標誌不清、甚至還有常常出現老鼠等問題。

廣慈園區社宅位於信義區福德街與大道路，全區規畫為A基地行政中心、B基地社福大樓，C基地到E基地為社宅共1558戶，這次出現缺失社宅位於D跟E基地，D基地是去年1月21日完工、E基地是民國110年12月30日完工。許淑華說，另外還有很多像是設施設備使用上的問題，必須要再辦理會勘進一步釐清狀況。她會持續監督社宅的居住品質，讓更多住戶住得安心。

都發局指出，因有住戶隨意在陽台堆放垃圾，以致偶有鼠蹤，已針對個案加強輔導改善；至於硬體設備，例如停車場出入口、下拉式置物架使用疑慮，符合法規要求及採用市面合格產品，均可正常使用。另有住戶反映電梯等待時間過久，已研議調整電梯設定，採分流分時段處理。

此外，非涉及社宅管理事項，例如公車路線調整、停車場申請資格放寬及停車格位使用不便等，則續由相關單位研議處理方案。都發局表示，新社宅啟用初期，社宅住戶或民代對社宅有任何反映及建議，都發局將持續調整並即時給予協助改善，以提升社宅整體服務品質，讓住戶於社宅好安居。