「新北河濱FUN電趣」兒童節免費騎車 悠遊賞花一次滿足

兒童清明連假即將到來，新北新北河濱推「河濱童樂FUN電趣」，兒童節當天中午12點前享免費優惠，同時還能觀賞盛開的流蘇及羊蹄甲，繽紛浪漫，親子都能享受輕鬆愉快的小旅行。

高灘處長張修銘表示，新北河濱有美景、自行車道及最受歡迎的兒童遊戲場，是親子出遊首選，這次配合兒童節與自行車新文化基金會共推「河濱童樂FUN電趣」。

民眾於4月4日兒童節當天上午12點前，在新北市14個河濱自行車租借站使用FunBike Maji APP辦理原地借還租借0、3、6、7、8、10號等車款，騎乘時間不限，結帳時出示國小（含）以下兒童學生證或健保卡等證件，並將親子共遊河濱騎車照片、影片公開分享於個人FB、IG社群，標註3位好友，最後如有其他費用使用電子支付（悠遊卡、麻吉PAY、街口支付、Line PAY、信用卡）付款，孩童騎乘車輛由租借站免費招待。

高灘處提到，沿途推薦兩種花類可供觀賞，其中羊蹄甲分布於江子翠河口景觀河濱公園與浮洲藝術河濱公園等處，花期預計為3月至4月，盛開時有粉嫩花朵，與櫻花競美；流蘇則於新店陽光運動公園，每年3至4月為開花季節，細長純白的花朵，花繁似雪，有「四月雪」的美名。