被稱北市最畸形機車待轉區將終結 5月底將免強制待轉

被機車族視為北市最奇葩、最畸形、甚至最危險的機車待轉模式，在內湖堤頂大道跟內湖路一段來來豆漿店前，經機車族向議員陳情後，北市交通局交工處承諾，將於5月底塗銷內線禁行機車、拆牌，並開放免強制待轉。

北市議員李明賢表示，先前他接獲機車族陳情，表示機車騎士想要待轉進入內湖路一段91巷，必須先「逆向」騎到堤頂大道內的待轉區，如果遇到交通尖峰時間，甚至要停在槽化線上。他上周再度邀交工處現場會勘，交工處鬆口承諾將於5月底塗銷內線禁行機車、拆牌並開放免強制待轉。

李明賢說，位於內湖堤頂大道跟內湖路一段這個超畸形待轉模式，不僅媒體多次報導，他與立委游毓蘭、Youtuber企鵝去年11月也現地觀察，上周他再度邀交工處會勘，終於獲得交工鬆口承諾，5月底塗銷內線禁行機車、拆牌並開放免強制待轉。

李明賢說，待轉區的設計不合理、沒有考慮到通勤時間的車流量，常常逼著騎士沒辦法將摩托車停在待轉區內，或是必須要逆向駛進待轉區，待轉區就宛如「待撞區」險象環生，他將持續爭取落實交通平權。

交工處科長江長恩表示，早期受限法規，不過這幾年，交通觀念與流程突破，交通內部訂定有一套SOP，此路口預計5月將免強制待轉。