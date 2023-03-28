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社子島開發遭內政部卡關？黃瀞瑩批中央遲不給期程

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨今舉行「社子島地方建設發展」座談會，邀集內政部、北市府與社子島居民一同討論。圖／邱臣遠辦公室提供
民眾黨今舉行「社子島地方建設發展」座談會，邀集內政部、北市府與社子島居民一同討論。圖／邱臣遠辦公室提供

社子島開發案延宕多年，民眾黨立委邱臣遠與北市議員黃瀞瑩今邀集台北市都發局、地政局與內政部說明現況，30位社子島居民現身表達意見，也遞交陳情書給內政部官員。黃瀞瑩批，內政部到底要市府和地方溝通到什麼程度，才願意繼續審議，希望能給明確期程，以利政策推動。

民眾黨今舉行「社子島地方建設發展」座談會，立委邱臣遠表示，社子島開發牽扯到政治、社會、經濟、生態、居民意見等錯綜複雜的議題，也是北市府都市計畫難題，開發支持方與反對方爭議不斷，使得政府推動相關計畫的速度緩慢。

北市議員黃瀞瑩直言，對於前後13任市長，社子島開發都是無解難題，直至前市長柯文哲任內才有重大突破。市府目前態度積極，要朝生態社子島方向發展，內政部卻仍要市府多聆聽地方聲音與溝通，直言到底要溝通到什麼程度，內政部才願意繼續審議。

黃瀞瑩批中央遲遲不肯給出時間點，希望內政部審議過程，除了要聆聽雙方意見，政策推動總不能一直拖，也要安排期程，至少訂定明確的工作目標，中央與地方才能達到溝通共識。

社子島富洲里長陳惠民指出，社子島議題至今已有53年，希望政府體恤社子島居民遇到的危老建築、排水系統不佳等問題，儘快推動社子島開發案，讓居民能夠有一個更好的生活環境。社子島居民權益促進會長楊明照則說，希望政府重視社子島既有問題已經導致人口外移和發展延宕，務必依法行政展現公權力。

由於該座談會閉門進行，民眾黨會後轉述內政部和北市府各局的內容。台北市都發局表示，社子島防洪計畫及環評審議皆已完成，都發局將配合內政部都委會決議，待區段徵收計畫公告後，將社子島都市計畫報請內政部核定並辦理公告作業。

台北市地政局副局長易立民特別提到，社子島居民對於居住安全疑慮，市府會提供房屋修繕協助相關計畫，並持續溝通。

台北市土地開發總隊指出，社子島開發拆遷補償安置，將以「先安置後拆遷、分期分區辦理、多元彈性安置及規劃配套措施」為基本原則，持續滾動檢討精進安置計畫草案，落實戶戶安置及弱勢照顧目標。

內政部地政司說明社子島開發案中央審查程序，並指出土地徵收審議小組為共識決，目前針對社子島地區開發案已進行2次會議，後續會積極與北市府排會討論相關改善進度，且會確保相關程序繼續進行，儘速安排第3次會議。

社子島富洲里長陳惠民與居民等30人現身表達意見。圖／邱臣遠辦公室提供
社子島富洲里長陳惠民與居民等30人現身表達意見。圖／邱臣遠辦公室提供
30位社子島居民今到場遞交陳情書給內政部官員。圖／邱臣遠辦公室提供
30位社子島居民今到場遞交陳情書給內政部官員。圖／邱臣遠辦公室提供

社子島 內政部 北市

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