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台北捷運周年慶Metro Corner開幕 3座商場年租金4千萬

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北車站Metro Corner微型商場設置在站外，是根據旅客需求增加部分伴手禮商店。記者鍾維軒／攝影
台北車站Metro Corner微型商場設置在站外，是根據旅客需求增加部分伴手禮商店。記者鍾維軒／攝影

北捷運今舉辦通車27周年活動，同時宣布台北車站與忠孝復興站的2座Metro Corner微型商場開幕，創造「順手買」的購物模式。加上最初的南京復興站，現在已有3家Metro Corner，預估年營業額可達2.5億元，年租金收入4000萬元。

捷運自1996年3月28日通車至今，服務超過125億人次的乘客；台北捷運也特別在通車周年的今天，致贈第125億得主及前後各5名的旅客「免費搭乘捷運」、「捷運玩樂套組」等紀念禮，還特地邀請3月28日生日的員工參加，目前台北捷運有6000多名員工，共有16位與北捷同天誕生。

北捷總經理黃清信表示，在疫情前，北捷平均日運量達216萬人次，目前平均為190萬人次、目標今年可以超越200萬人次。目前北捷有131站捷運車站、146.2營運公里，加上北捷經營的兒童新樂園、貓空纜車、小巨蛋，價值高達5195億元，資產很龐大，在國內軌道業者可算是排名第一。

黃清信也感謝全體員工及清潔人員、保全及外包人員，維持系統運作，目前北捷員工有6239人，1天發車3129班次、1年有100萬班次，北捷系統堪稱世界首屈一指，新加坡、日本及香港都來交流學習，捷運成為台北市名片，充滿信心，也感謝旅客支持，偶爾發生系統異常願意包容。

為彌補本業虧損，北捷積極發展副業，繼去年開幕的台北捷運「Metro Corner南京復興站」微型商場後，今年再開設「Metro Corner忠孝復興站」及「Metro Corner臺北車站」微型商場，針對學生及時尚族群，提供「順手買」的貼心生活服務及方便取用的點心商品。

北捷 捷運 北市

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