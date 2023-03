2023智慧城市展41國家111城市參與 攤位成長30％

「2023智慧城市展」今在南港展覽館開幕,台北展場展出規模約1400個攤位,較上屆成長30%,共有4個品牌同步展出,包括智慧醫療展、智慧教育展、智慧建築展及2050淨零城市展,國外市政訪問團超過352位,總計41個國家、111個城市,超過1350位境外人士報名來台參加展會活動。

國內總共有11個縣市參與,參與的廠商就超過550多家,台北市政府設立願景館,有8個區塊、共36項的科技應用。台北市長蔣萬安表示,這一次來自海外與會的貴賓,更創了紀錄,總共有1500多人,不只帶動會展產業,連周邊的觀光、旅宿、交通、商圈也因此獲得全面提升。

蔣萬安說,每一次智慧城市展都會有首長高峰會,這也是每一次智慧城市展最重要的亮點,今年討論的兩個主題是「智慧財稅」與「人本交通」,中央、地方將一起通力合作,希望能夠改善我們行人的安全、用路的品質。

而智慧城市首長高峰會,是由北市府主導,蔣萬安進行「智慧城市新契機—公部門數位轉型疫後展望」專題演講,副市長林奕華也主持場圓桌會議,邀請國內外的城市首長分別探討「公共服務需求推動產業發展」、「智慧社區營造及應用」2項議題。

中央也有「數位產業署主題館」,可體驗「食、醫、住、行、育、安」等領域的智慧應用服務,以「數位,看得見的競爭力」為主軸,整合普及智慧城鄉生活應用計畫、智慧學習產業整合輸出計畫、資安跨域聯防暨物聯網場域推動計畫與區塊鏈創新產業資料管理應用計畫,串接智慧城鄉、教育學習、資安、區塊鏈等數位產業能量,呈現台灣數位產業競爭力。