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2023智慧城市展41國家111城市參與 攤位成長30％

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
第十屆智慧城市論壇暨展覽今天由行政院長陳建仁（左七）、台北市電腦公會理事長彭双浪（左六）、台北市長蔣萬安（左五）、高雄市副市長林欽榮（左四）、國發會主委龔明鑫（右五）等共同主辦單位揭開序幕。記者林俊良／攝影
第十屆智慧城市論壇暨展覽今天由行政院長陳建仁（左七）、台北市電腦公會理事長彭双浪（左六）、台北市長蔣萬安（左五）、高雄市副市長林欽榮（左四）、國發會主委龔明鑫（右五）等共同主辦單位揭開序幕。記者林俊良／攝影

「2023智慧城市展」今在南港展覽館開幕，台北展場展出規模約1400個攤位，較上屆成長30%，共有4個品牌同步展出，包括智慧醫療展、智慧教育展、智慧建築展及2050淨零城市展，國外市政訪問團超過352位，總計41個國家、111個城市，超過1350位境外人士報名來台參加展會活動。

國內總共有11個縣市參與，參與的廠商就超過550多家，台北市政府設立願景館，有8個區塊、共36項的科技應用。台北市長蔣萬安表示，這一次來自海外與會的貴賓，更創了紀錄，總共有1500多人，不只帶動會展產業，連周邊的觀光、旅宿、交通、商圈也因此獲得全面提升。

蔣萬安說，每一次智慧城市展都會有首長高峰會，這也是每一次智慧城市展最重要的亮點，今年討論的兩個主題是「智慧財稅」與「人本交通」，中央、地方將一起通力合作，希望能夠改善我們行人的安全、用路的品質。

而智慧城市首長高峰會，是由北市府主導，蔣萬安進行「智慧城市新契機—公部門數位轉型疫後展望」專題演講，副市長林奕華也主持場圓桌會議，邀請國內外的城市首長分別探討「公共服務需求推動產業發展」、「智慧社區營造及應用」2項議題。

中央也有「數位產業署主題館」，可體驗「食、醫、住、行、育、安」等領域的智慧應用服務，以「數位，看得見的競爭力」為主軸，整合普及智慧城鄉生活應用計畫、智慧學習產業整合輸出計畫、資安跨域聯防暨物聯網場域推動計畫與區塊鏈創新產業資料管理應用計畫，串接智慧城鄉、教育學習、資安、區塊鏈等數位產業能量，呈現台灣數位產業競爭力。

智慧教育展區以「探索新世界 Into the New World」為主題，強調學習新科技的應用與轉型，希望能夠在這個顛覆傳統的時代中，勇敢地前進；展區分為三大情境桌，分別帶入了藝術、語言、科技、程式設計以及教學設備等產品，與東南亞部長教育組織（SEAMEO）、芬蘭教育聯盟等國際單位合作，打造台灣教育科技的國際品牌。

台北市長蔣萬安（左一）上午出席智慧城市論壇暨展覽揭幕代表台北市領獎，台上與行政院長陳建仁（右二）握手致意，並與台北市電腦公會理事長彭双浪（左二）、總統府秘書長林佳龍等人同台合影。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左一）上午出席智慧城市論壇暨展覽揭幕代表台北市領獎，台上與行政院長陳建仁（右二）握手致意，並與台北市電腦公會理事長彭双浪（左二）、總統府秘書長林佳龍等人同台合影。記者林俊良／攝影
2023智慧城市展，台北願景館開幕。記者林俊良／攝影
2023智慧城市展，台北願景館開幕。記者林俊良／攝影
2023智慧城市展暨淨零城市展，在疫情消退後開展，今年覽共有550家參展單位，展覽規模比去年成長35%，展出智慧城市在教育、醫療、交通、安防建築等各類智慧聯網應用。2023智慧城市展將於3月28日至31日在南港展覽館展出四天。記者林俊良／攝影
2023智慧城市展暨淨零城市展，在疫情消退後開展，今年覽共有550家參展單位，展覽規模比去年成長35%，展出智慧城市在教育、醫療、交通、安防建築等各類智慧聯網應用。2023智慧城市展將於3月28日至31日在南港展覽館展出四天。記者林俊良／攝影
副總統賴清德（中）今天在「2023智慧城市展及淨零城市展」開幕後，陪同率團來台訪問的捷克議長艾達莫娃（左二）一行出席「淨零城市國際峰會」，參加行政院國發會「國家淨零政策館」揭幕儀式，並參觀台灣政府單位參展攤位。記者林俊良／攝影
副總統賴清德（中）今天在「2023智慧城市展及淨零城市展」開幕後，陪同率團來台訪問的捷克議長艾達莫娃（左二）一行出席「淨零城市國際峰會」，參加行政院國發會「國家淨零政策館」揭幕儀式，並參觀台灣政府單位參展攤位。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天到南港展覽館出席2023智慧城市展一系列活動，在中興保全科技「永續城市 從今天開始」座談會上，與中保科技副董事長林建涵（左）、台北市政府資訊局長趙式隆（右）一起座談。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天到南港展覽館出席2023智慧城市展一系列活動，在中興保全科技「永續城市 從今天開始」座談會上，與中保科技副董事長林建涵（左）、台北市政府資訊局長趙式隆（右）一起座談。記者林俊良／攝影
2023智慧城市展暨淨零城市展，在疫情消退後開展，今年覽共有550家參展單位，展覽規模比去年成長35%，展出智慧城市在教育、醫療、交通、安防建築等各類智慧聯網應用。2023智慧城市展將於3月28日至31日在南港展覽館展出四天。記者林俊良／攝影
2023智慧城市展暨淨零城市展，在疫情消退後開展，今年覽共有550家參展單位，展覽規模比去年成長35%，展出智慧城市在教育、醫療、交通、安防建築等各類智慧聯網應用。2023智慧城市展將於3月28日至31日在南港展覽館展出四天。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁（左三）上午出席第十屆2022智慧城市論壇暨展覽揭幕，隨後在政務委員羅秉成（左二）、經濟部長王美花（左一）陪同下參觀中華電信智慧交通攤位。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁（左三）上午出席第十屆2022智慧城市論壇暨展覽揭幕，隨後在政務委員羅秉成（左二）、經濟部長王美花（左一）陪同下參觀中華電信智慧交通攤位。記者林俊良／攝影

蔣萬安 競爭力

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