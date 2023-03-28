板橋來青社宅遲未公告遭批 新北：社宅規畫從沒變過

新北來青社宅為都更分回房地，曾一度傳出要標售遭市府否認。財政局去年12月5日點交後，將釋出84戶作多元社宅，不過遭市議員黃淑君批指，市府遲未公告，質疑市府「以拖待變」。財政局今表示，規畫從未變過，期間需研議租金價格、委託住都中心招租等細節，非一蹴可及，民代指以拖待變並非事實，無助市政推展。

財政局表示，新板特區旁民權段都更市府分回房地，板橋來青社宅，將釋出84戶，其中48戶提供符合社會住宅入住資格者承租，另外36戶以包租代管提供予符合租金補貼資格者承租，簽約後即可申請租金補貼。

此次，釋出房屋位於板橋區公館街，地處新板特區，臨近四鐵共構之板橋車站，生活機能及區位良好，套房約18至19.8坪、1加1房型為20.88坪、2房型約30坪，經查該社區市面上租金單價約1700元至2050元。

財政局說，市府推出48戶社宅租金單價將比照鄰近的府中社宅，套房及1加1房型租金單價為每坪858元，2房型為每坪835元。招租公告及出租管理將委由新北市住都中心辦理，詳細招租訊息將於4月下旬公告，有租屋需求的民眾請把握機會提出申請。

財政局也表示，板橋來青社宅一開始就是規畫作社宅，沒有變過，期間在研議租金價格、委託住都中心辦理社宅招租營運等行政簽核，包括委託不動產估價師辦理市場租金查估、訂定合宜社宅租金價格，合約研議等，與住都中心多次磋商，非一蹴可及，指部分民意代表發言指社宅進度牛步，或以拖待變並非事實，無助市政推展。