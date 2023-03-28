新北青職基地開幕來青社宅成焦點 侯友宜：已批准出租

新北市青職基地今日在板橋開幕。新北市長侯友宜致詞說，這棟樓在去年選舉時吵的沸沸揚揚，說市府要賣掉上面社會住宅，但其實很單純「這就是要做社宅」，招租資訊已經批了趕快租，但租金「我要先說會不便宜」。而樓下是青職基地，作為青年職涯諮詢、參與活動的場域，讓他們面對全球化更有競爭力。

侯友宜說，今天新北市青職基地正式落成，基地可以舉辦多場活動，並與新北技職合作，希望學生從小找到方向，尤其現今社會的挑戰，比過去還大，過去只要專精一項就好，現在斜槓很重要，希望學生能在全球化找到自己的定位。

此外，侯友宜也提到，青職基地這棟大樓是跟業主一起合建，也在去年選舉過程中吵的沸沸揚揚，說市府要把社宅賣掉，但其實很單純就是要做社宅，招租資訊也已經批核，但租金「我要先說會不便宜」。

青年局長錢念群說，青職基地開放學生及青年團體免費借用空間辦課、佈展或交流座談，不定期開設職涯課程、辦理藝文設計展，後續也邀請國手開設導覽時段，分享創作的理念與心路歷程。營業時間為上午10點到晚上9點，每周一、3日以上國定假日、投票日休館。

新北青年局職涯發展科長李力行說，過去推廣職涯都需要在外面找尋場地，如今有青職基地將善加利用空間舉辦更多活動，此外未來也會跟新北市境內22所大專院校的職涯中心合作，讓青年局的活動可以進入校園舉辦。

籌備這次開幕展覽的Skills for U執行長黃偉翔說，技能是一種轉譯方式，能夠良好地串接起社會對話的橋樑。透過技職國手們的雙手，讓新北市青年局對青年培育的投入能企及大眾，也開啟觀展者對於未來發展的更多想像。