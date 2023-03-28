蔣萬安上任百日仍有前朝官員 議員：不想破壞藍白合？

蔣市府與台中市府借將，台中捷運董事長林志盈今接任悠遊卡董事長。不過議員秦慧珠就批評，上任都快4個月了才換人，動作太慢，而且要把現任總經理邱昱凱也同時換掉，重新審視柯市府亂搞的業務；議員簡舒培指出，蔣市府留有柯系人馬的政治考量，就是不想破壞藍白合，要透過民進黨議員質疑後才「借刀殺人」

簡舒培認為，林志盈過去擔任交通局長、中捷董事長，對北市交通狀況不會不熟悉，但悠遊卡不只是單純的交通票證，如今還上櫃，又要發展數位支付，適不適合處理這些專業事務則有待觀察。

不過簡舒培說，通常新官上任三把火，其一就是人事布局。蔣萬安上任百日，各界期待能有新氣象，截至今日都還有前朝官員在市府內，會讓人感覺沒有做為，連府內同仁都不知道市長在做什麼。她舉例，北捷前董事長李文宗上月才離開、文化局部分官員2周前被爆料後才自請離職。

簡舒培指出，現在蔣市府內還留有柯系人馬，就是因為有政治考量，因為蔣萬安或國民黨不想和柯文哲或民眾黨撕破臉，破壞藍白合、非綠大聯盟的合作關係，在一定友好態度下，繼續沿用柯市府的官員，等民進黨議員批評後再換人，可以說是「借刀殺人」，而且因為知道自己遲早會被換掉，就在職位上混吃等死，這些薪水都是台北市民買單，相當不負責任。

秦慧珠直言「都快四月才換人，動作太慢了」，她認為在換董事長的同時，總經理也要同步更換，尤其林志盈長年在交通界，也有台中的人脈，可以徵詢他是否有適合的人選。

秦慧珠批評，悠遊卡公司被柯文哲搞死，因為8年來錯誤的政策、找了外行的人，內部都是柯的親信、酬庸，把賺錢的公司變成虧錢，獲利逐年下降、競爭力愈來愈差，蔣萬安要請董事長、總經理更努力，恢復悠遊卡公司的功能與競爭力。

秦慧珠還提到，柯文哲卸任前跑去沖繩推廣悠遊卡業務，最近卻有網友爆料，到沖繩後發現根本沒辦法用，幾乎沒有店家能夠刷悠遊卡，好不容易找到了，店員也不知道該如何使用，所以蔣萬安、林志盈與未來新任的總經歷都應該要重新審視柯市府亂搞的業務。

民眾黨議員林珍羽說，現在前朝官員基本上都被蔣市府冷凍，但也能看出蔣萬安在人事安排上的動作很慢，接下來邱昱凱準備要被替換，這中間有很多技術性和交接問題，如今北市在數位支付相比其他縣市怠慢許多，讓台北市有退步感覺，1200月票政策也仰賴悠遊卡，無論董事長、總經理是誰，都要盡早安排。

民眾黨議員陳宥丞表示，新董事長上任後本來就有人事權，最重要的是前朝政策能不能延續。而蔣市府會換掉人不意外，也不會期待他會留下人才，但不能為了換而換，若準備好了、政策可以延續，無論是換誰，都要符合市民期待，不要像前發言人羅旺哲也是從媒體人入府結果因為水土不服無法發揮常才求去。