原民運獎盃刻錯主委名 台北市致歉：收回趕工重製

全國原住民族運動會3月27日落幕，民進黨立委陳瑩卻發現獎盃上原民會主委夷將．拔路兒的名字刻錯，「將」誤植成「獎」，認為尊重原住民的文化，最根本就是叫對原住民的名字。承辦的台北市體育局指出，發現時已有60座送到選手手上，目前陸續收回，並致電選手及代表隊表達歉意。

立委陳瑩今在臉書指出，總經費1億元，中央教育部補助近5300萬元，由台北市政府承辦的全國原住民族運動會昨日「若無其事」的閉幕了。今年運動會有不少亮點，可見大會想要突顯這次運動會必須兼顧原住民文化傳承與尊重的企圖心。

「尊重原住民的文化回歸到最根本，就是叫對原住民的名字」，陳瑩說，此次運動會閉幕典禮上，中央原民會副主委谷縱被體育署主秘叫成「縱谷」，而每一位得獎選手拿到的獎盃上，中央原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod的名字，竟然被刻成夷「獎」．拔路兒。

陳瑩表示，開幕當天好心告知北市府人員此事，所以閉幕典禮上，北市府不敢把獎杯放到台上，而是放到舞台旁地上，有人一靠近，立刻圍起人牆擋住不准拍照。即便把錯的「獎」字遮住，還是沒把主委的原住民名字寫對，其名完整寫法是與羅馬拼音並列「夷將．拔路兒 Icyang．Parod 」。

陳瑩提到，聽說發出去的獎盃要回收重新製作，就算台北市政府要買單那也還是台北市民的納稅錢。今天把這件事情提出來，不是要打誰也不是要責備誰，更希望大家可以從這一次事件學習注意到原住民名字的完整性、命名方式與其他族群的差異，這樣才是最基本的尊重。

她也建議，處置出錯相關人員的方式，由大會主席蔣萬安領軍不用下台、不用扣考績分數，只要獎盃有幾座，就把主委名字「夷將．拔路兒Icyang．Parod」寫幾遍，這樣才會永遠記在心裡，未來再看到原住民名字時，才會特別注意。

台北市體育局回應，獎盃文字誤繕經查是廠商疏失，大會及體育局誠摯向選手及中央原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod致歉。

體育局說明，誤繕獎盃共200座，目前陸續將已發出的60座收回，並致電選手及代表隊表達歉意。獎盃文字採雷射雕刻，已協調廠商加緊趕工重新製作，預計2周內完成，將聯繫如何寄送，同時致贈原民運小禮物，表達大會誠意。