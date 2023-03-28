快訊

不滿陳建仁答詢狀況外 綠委林岱樺高分貝飆官員：妳閉嘴

日本青森縣發生規模6.1地震 恐有「海面變動」、無致災之虞

進口蛋來了！全聯這些門市明買得到 每人限購2盒、價格曝光

原民運約200座獎盃姓名刻錯 台北市體育局收回重製

中央社／ 台北28日電
原民運昨天落幕，卻有獲獎隊伍接獲通知要收回獎盃，進而發現獎盃誤植原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod名字。圖／陳瑩提供
原民運昨天落幕，卻有獲獎隊伍接獲通知要收回獎盃，進而發現獎盃誤植原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod名字。圖／陳瑩提供

原民運昨天落幕，卻有獲獎隊伍接獲通知要收回獎盃，進而發現獎盃誤植原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod名字。台北市體育局表示，將製作正確獎盃連同小禮物發給得獎選手。

北市體育局初步清查，本屆賽會共製作200多座獎盃，但發到一半就發現有錯，目前已發出的獎盃約為數十座，將予以收回，另重新製作全部獎盃。

112年全國原住民運動會由台北市政府承辦，共舉辦17類競賽項目，在24日開幕、昨天閉幕。然而，許多選手今天收到通知要收回獎盃，因為獎盃上將夷將．拔路兒Icyang．Parod的「將」字寫成「獎」。

台北市體育局表示，獎盃文字錯誤事件經查為廠商疏失，誠摯向選手及夷將．拔路兒Icyang．Parod致歉，並會列入檢討以避免類似事件再發生。

體育局指出，目前已陸續將文字錯誤獎盃收回並致電選手及代表隊表達歉意，同時協調廠商加緊趕工重新製作約200座獎盃，所需經費由廠商負擔，不會增加大會及政府預算。

體育局表示，新獎盃預計2週內完成，為表達大會誠意，將與原民運小禮物一同發給得獎選手。

體育 北市 運動 原住民

延伸閱讀

影／桃園狒狒送北市動物園檢驗 林務局：今送家畜所釐清死因

影／東非狒狒送北市動物園驗死因 是否做標本仍無定論

影／狒狒屍體抵北市動物園 四腳朝天檢驗畫面曝光

狒狒屍體今送北市動物園 照X光驗致命死因

相關新聞

新北青職基地開幕來青社宅成焦點 侯友宜：已批准出租

新北市青職基地今日在板橋開幕。新北市長侯友宜致詞說，這棟樓在去年選舉時吵的沸沸揚揚，說市府要賣掉上面社會住宅，但其實很單...

板橋來青社宅遲未公告遭批 新北：社宅規畫從沒變過

新北來青社宅為都更分回房地，曾一度傳出要標售遭市府否認。財政局去年12月5日點交後，將釋出84戶作多元社宅，不過遭市議員...

原民運獎盃刻錯主委名 台北市致歉：收回趕工重製

全國原住民族運動會3月27日落幕，民進黨立委陳瑩卻發現獎盃上原民會主委夷將．拔路兒的名字刻錯，「將」誤植成「獎」，認為尊...

改限速30公里！ 捷運永安市場站等7站要先做這些改善

新北市去年推動「通學巷」改善計畫，今年為了接續提升人本通行環境，從新北境內71處捷運站為核心，往外延伸，其中3月會先以捷...

2023智慧城市展暨淨零城市展登場 「人本交通」成主題

台北市長蔣萬安今出席「2023智慧城市展暨淨零城市展」聯合開幕及頒獎典禮。他致詞時表示，今年是台北市的智慧城市展舉辦第1...

新北愛心待用餐經費1300萬 侯友宜：供13萬人次溫飽

新北市推動「好日子愛心大平台待用餐」，至今累計1501家加入。新北市長侯友宜今與加入的連鎖餐飲業者簽署合作備忘錄，並致贈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦