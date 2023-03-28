蔣萬安遭疑沒列管政見 台北市府澄清：有追蹤執行進度

台北市政府研考會主委俞振華今在市政會議報告，1月中旬舉辦首長共識營，持續追蹤4項政策管考紀錄。議員質疑，蔣市府3個月根本都沒列管政見，直到3月才由副市長李四川召集局處開會討論，且以會議記錄還在呈核中為由拒提供，批研考會公然為市長蔣萬安說謊。市府說，有追蹤進度，市政白皮書3月定案、4月起列管，一切透明公開沒說謊。

民進黨議員林延鳳今指出，3月3日和研考會索取政見列管資料，對方6日卻回覆各局處陸續補充政策內容與擬定辦理情形中，只提供蔣萬安競選時期「政見白皮書」，並口頭預告李四川將於3月20日、即蔣萬安上任86天後，才要開會決定局處列管事宜。

林延鳳說，直至25日就同一問題再調閱資料，研考會27日回覆會議紀錄等資料簽核中，等同還未確定如何列管，如今研考會主委俞振華卻在市政會議對同一件事侃侃而談，還稱1月共識營後就有列管政見，質疑研考會若不是對她說謊，就是對全台北市民說謊。

她籲市府，不用等到7月，應即刻公開蔣萬安政見列管情形，不只政見白皮書，還有競選公報內容、受訪時對市民的承諾等

台北市政府發言人王秋冬回應，市府1月14日至15日召開首長共識營，確認即刻推動的市政議題，分為工務組與非公務組，每組各提4大主題，後續由他召開協調會，確認執行方向，並追蹤執行進度，研考會則於3月28日在市政會議中提出進度報告，這些政策為短期施政重點，不全然為市政白皮書內容。