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新北野外動物醫療站前進尖鹿里 犬貓結紮很方便

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
新北市野外動物醫療站來到石門區的尖鹿里，省去毛孩移動的焦慮以及暈車的可能，真的是很方便。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市野外動物醫療站來到石門區的尖鹿里，省去毛孩移動的焦慮以及暈車的可能，真的是很方便。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市府動保處提供新北市野外動物醫療站服務今(28)日上午醫療站來到石門區的尖鹿里，好多飼主都趁著服務來到住家附近帶著毛寶貝前來，不論是結紮、打疫苗或是打晶片都可以，就有飼主說，可以省去毛孩移動的焦慮以及暈車的可能，真的是很方便。

新北市動保處三芝駐區獸醫謝弘斌說，在服務站中，由獸醫提供專業的結紮手術，或是要定期施打狂犬病疫苗以及寵物打晶片都可以，動保處也期待透過巡迴各地的野外動物醫療站服務設點，能夠為毛孩們結紮，從源頭減量，降低流浪動物因發情而生出更多流浪動物的問題。

新北市野外動物醫療站服務這次是首次與石門尖鹿里辦公處合作設點，透過事前的預約，這一個場次預估會有超過25隻的毛孩作結紮手術，而市議員陳偉杰服務處，也透過結紮送小禮物的方式鼓勵鄉親就近利用這個服務，藉此照顧自家毛寶貝，讓毛寶貝生活更有保護與保障。

結紮 石門 流浪動物 新北

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