新北貢寮區公所挺菜農 認購10箱高麗菜分贈社區

近日雨季暫歇、天氣放晴，氣溫上升，春暖萬物生機勃勃，導致高麗菜等農產品豐收盛產，貢寮區公所為力挺菜農及關心地方長者，特地向新北市果菜公司認購高麗菜，並於今(28)日分送給有辦理共餐的銀髮關懷據點，讓長者吃的健康又能以實際行動幫助菜農。

貢寮區公所統籌觀天下有線電視系統業者所捐贈之共餐基金，及區長柯建輝自掏腰包，向「新北市果菜運銷股份有限公司」認購10箱又大又甜的當季高麗菜，並捐贈貢寮社區發展協會、雙玉社區發展協會等辦理長者共餐之社區關懷據點，

貢寮區區長柯建輝說，透過購買、消費、鼓勵食用高麗菜等實際作為，一方面支持社區共餐之持續辦理、關心長者的飲食健康；另一方面，就春暖蔬果盛產之現況，挺菜農，略盡棉薄之力，希望也可藉此拋磚引玉，讓更多人一起吃蔬菜顧健康，也用實際行動力挺辛苦的菜農。

貢寮社區發展協會理事長賴蓮池和雙玉社區發展協會理事長吳戶東不約而同表示，社區關懷據點辦理銀髮共餐行之有年，長期都有區公所熱心贊助相關物資，這次區公所更是認購高麗菜來分送社區，真的很感謝。