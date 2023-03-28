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新北老梅綠石槽旁增設步道 立委、議員會勘爭取

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區老梅里期盼綠石槽旁增設觀光步道，為此立委洪孟楷與市議員蔡錦賢邀集相關單位一起來商討建設步道的可行性。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區老梅里期盼綠石槽旁增設觀光步道，為此立委洪孟楷與市議員蔡錦賢邀集相關單位一起來商討建設步道的可行性。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區老梅海邊以綠石槽最為出名，因沒有觀光設施串連周邊景點，也讓到訪的遊客都不會停留太久的時間，因此，老梅里長許寶祿期盼綠石槽旁增設觀光步道，為此立委洪孟楷與市議員蔡錦賢邀集相關單位一起來商討建設步道的可行性。

老梅里長許寶祿說，希望遊客可以透過步道，串連起富貴角公園、富基漁港與綠石槽等景點，讓遊客可以在石門旅遊九一點，創造石門的觀光繁榮。

市議員蔡錦賢表示，由於預計建設步道的用地歸屬為市府養工處，因此也在會勘中協調，要中央地方共同爭取，而好消息會議上市府養工處同意無償提供觀光建設使用，讓步道能夠有下一步的進展可能，先請北觀處設計規劃，建設經費的部分再努力來爭取。

立法委員洪孟楷表示，老梅綠石槽是遊客到訪石門必遊的聖地，地方也期盼步道建設能夠發展老梅觀光，進一步也帶動整個石門的旅遊，而這次會勘結論，預計將在今年由交通部觀光局北觀處去進行步道的設計規劃與發包，而順利的話將會在明年進行施工，未來遊客來到老梅海邊將可望在綠石槽步道上欣賞翠綠的石槽景觀，並且透過步道串連前往更多的石門景點，為石門帶進更多的觀光商機與人潮。

石門 議員 新北 洪孟楷 老梅綠石槽

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