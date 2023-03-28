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連假出遊 兒童搭新北淡海、安坑輕軌免費

中央社／ 新北28日電

新北捷運公司在兒童節連假推出兒童免費搭輕軌活動；且只要購買新台幣50元的輕軌1日票，當天可不限次數搭乘，還可免費兌換一瓶39元的輕軌彈珠汽水。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，4月1日至4月5日，6歲以上未滿12歲兒童只要持台北市與新北市數位學生證或兒童優惠卡即可免費搭乘，外縣市兒童只要出示健保卡或可證明年齡的證件，都可分別在淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭免費兌換輕軌1日票1張；安坑輕軌則可在十四張站兌換。

此外，購買50元的輕軌1日票，當天可不限次數搭輕軌，還可免費兌換1瓶輕軌彈珠汽水。淡海輕軌推出檸檬萊姆風味、安坑輕軌為古早味彈珠汽水，每日限量200瓶，換完為止，想要收藏的民眾可以趁連假暢玩2條輕軌路線，享受假期。

新北捷運2條輕軌各有不同景點特色，淡海輕軌除了有幾米主題及輕軌沿線的公司田溪櫻花步道，最受旅客喜愛的漁人碼頭還有「幾米溜溜帽遊樂場」，及搭輕軌就能到達的沙崙沙灘；而安坑輕軌則富含自然、人文及生態特色，有二叭子植物園、陽光運動公園及十四張歷史公園等景點。

新北捷運公司提醒，連假期間人潮眾多，請民眾遵守工作人員引導並依序排隊，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，確保旅客搭乘安全。

安坑輕軌 捷運 淡海輕軌 新北

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