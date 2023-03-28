女童遭公園遊具鐵板灼傷 新北：改善及加註警語

一名1歲4個月大女童23日在新北五股區芳洲公園遊戲時，疑遭互動轉盤的鐵板燙傷，急診就醫後研判為淺二度灼傷。新北市景觀處發函各單位改善及加註警語，避免再發生類似情事。

中國國民黨籍新北市議員陳明義服務處日前接獲民眾陳情案，一名媽媽23日帶著女兒到芳洲公園玩耍，女童在互動轉盤上跌倒後，疑燙傷大哭，除現場沖水也立即送急診，診療後，醫生判斷為淺二度灼傷。

五股區公所表示，事後派員前往關懷女童傷勢，且向家長致意並持續追蹤關懷復原情形，24日已請廠商將鐵板包覆隔熱材質與鋪上人工草皮。

新北市政府綠美化環境景觀處向中央社記者表示，全市公園遊具均符合CNS國家標準，且現場皆有遊具使用告示牌，不過因天氣漸熱，公園內金屬製設施均可能因高溫日曬造成燙傷疑慮。

景觀處表示，已於3月25日函請各區公所等公園維管單位加強遊具宣導及設立注意表面高溫等提醒警語，並視情況加設降溫設備，例如於金屬製滑梯管道上貼隔熱紙、遊具加設遮陰設施等，以免再發生熱傷害等情事。