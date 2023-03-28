快訊

參訪南京總統府 馬英九看到國民政府舊卷宗吐「這3字」

狒狒中彈亡「官員還擺拍」 桃園市農業局要懲處了：深感不妥與歉意

女童遭公園遊具鐵板灼傷 新北：改善及加註警語

中央社／ 新北25日電

一名1歲4個月大女童23日在新北五股區芳洲公園遊戲時，疑遭互動轉盤的鐵板燙傷，急診就醫後研判為淺二度灼傷。新北市景觀處發函各單位改善及加註警語，避免再發生類似情事。

中國國民黨籍新北市議員陳明義服務處日前接獲民眾陳情案，一名媽媽23日帶著女兒到芳洲公園玩耍，女童在互動轉盤上跌倒後，疑燙傷大哭，除現場沖水也立即送急診，診療後，醫生判斷為淺二度灼傷。

五股區公所表示，事後派員前往關懷女童傷勢，且向家長致意並持續追蹤關懷復原情形，24日已請廠商將鐵板包覆隔熱材質與鋪上人工草皮。

新北市政府綠美化環境景觀處向中央社記者表示，全市公園遊具均符合CNS國家標準，且現場皆有遊具使用告示牌，不過因天氣漸熱，公園內金屬製設施均可能因高溫日曬造成燙傷疑慮。

景觀處表示，已於3月25日函請各區公所等公園維管單位加強遊具宣導及設立注意表面高溫等提醒警語，並視情況加設降溫設備，例如於金屬製滑梯管道上貼隔熱紙、遊具加設遮陰設施等，以免再發生熱傷害等情事。

高溫

延伸閱讀

看準新北400萬人消費力 張麗善北上促銷雲林農產

是他！BMW掛立法院停車證開上人行道 新北議員妻代公公道歉

新北愛心待用餐經費1300萬 侯友宜：供13萬人次溫飽

欲擺脫台灣行人地獄臭名 新北警加強執法

相關新聞

改限速30公里！ 捷運永安市場站等7站要先做這些改善

新北市去年推動「通學巷」改善計畫，今年為了接續提升人本通行環境，從新北境內71處捷運站為核心，往外延伸，其中3月會先以捷...

2023智慧城市展暨淨零城市展登場 「人本交通」成主題

台北市長蔣萬安今出席「2023智慧城市展暨淨零城市展」聯合開幕及頒獎典禮。他致詞時表示，今年是台北市的智慧城市展舉辦第1...

新北愛心待用餐經費1300萬 侯友宜：供13萬人次溫飽

新北市推動「好日子愛心大平台待用餐」，至今累計1501家加入。新北市長侯友宜今與加入的連鎖餐飲業者簽署合作備忘錄，並致贈...

蘆洲水湳溝惡臭難聞數十年 二期整治強化防洪並消異味

新北蘆洲水湳溝長期惡臭，引發在地居民不滿，新北水利局「蘆洲水湳溝排水改善暨環境優化工程」已開工，除增強護岸，也施作子溝、...

蔣萬安向中市府借將 林志盈今任悠遊卡控股公司董事長

台中捷運股份有限公司董事長林志盈，今赴台北任悠遊卡投資控股股份有限公司董事長，將成為中市府本屆第6位，到其他縣市任局處首...

新莊潭底溝變紅色 環保局發現2家可疑廠商

新北市新莊潭底溝中下游近期遭民眾發現水都染成紅色，市府派員調查排水渠道、下水道內水流，並調閱監視器查找後，鎖定上游數間可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦