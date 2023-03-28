改限速30公里！ 捷運永安市場站等7站要先做這些改善

新北市去年推動「通學巷」改善計畫，今年為了接續提升人本通行環境，從新北境內71處捷運站為核心，往外延伸，其中3月會先以捷運永安市場站為示範點，延伸至四號公園，共7路段、26個路口，會增加標線型人行道、行穿線全面加寬至3公尺以上、增設行穿線、無障礙坡道調整等；上半年預計會改善7個捷運站，年底前完成30個捷運站。

新北市長侯友宜今主持3月道安大會時指出，新北市各單位一起努力建構「以人為本」的通行環境，除了重塑人本交通環境工程以照顧弱勢行的安全、加強重點及科技執法，更透過宣導與教育駕駛人禮讓和尊重其他用路人，為市民共同打造人本交通的友善之都。

針對優先改善捷運永安市場站，包括限速30公里減速標線、人行道改善、有聲號誌、行穿線退縮、車道配置調整等等。林昭賢表示，3月22日已會勘討論改善措施，大部分標誌標線號誌調整會在4月底前調整完畢，至於有些像標線行人行道等涉及側溝整建或土木工程的項目，預計5月底左右完成。

林昭賢指出，目前除了永安市場站外，還有菜寮站作為示範點，上半年初估還有板橋、新埔、頂溪、三民高中及三重等5個捷運站，目前先以周邊有整體性的步行空間作為串連，為優先挑選地點，後續順序會參考捷運站進出人次及事故較多等地點，年底前完成30個捷運站，明年再改善完其餘41站。