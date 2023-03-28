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2023智慧城市展暨淨零城市展登場 「人本交通」成主題

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左一）上午出席智慧城市論壇暨展覽揭幕代表台北市領獎，台上與行政院長陳建仁（右二）握手致意，並與台北市電腦公會理事長彭双浪（左二）、總統府秘書長林佳龍等人同台合影。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左一）上午出席智慧城市論壇暨展覽揭幕代表台北市領獎，台上與行政院長陳建仁（右二）握手致意，並與台北市電腦公會理事長彭双浪（左二）、總統府秘書長林佳龍等人同台合影。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安今出席「2023智慧城市展暨淨零城市展」聯合開幕及頒獎典禮。他致詞時表示，今年是台北市的智慧城市展舉辦第10屆，別具意義，主題是「智慧財稅」與「人本交通」，希望參展的各城市及夥伴們能提出各項建議，讓台北市能因此真正完成數位轉型、朝向數位永續的目標。

「2023智慧城市展暨淨零城市展」總共有11個縣市參與，參與的廠商就超過550多家，台北市政府設立願景館，有8個區塊、共36項的科技應用；這一次來自海外與會的貴賓，更創了紀錄，總共有1500多人，不只帶動會展產業，連周邊的觀光、旅宿、交通、商圈也因此獲得全面提升。

蔣萬安致詞時，先是感謝現任高雄市副市長林欽榮當年擔任台北市副市長時，一手催生智慧城市展，當時北市府和台北市電腦公會一起合作，希望能夠推動智慧城市相關產業的發展，一直以來，北市府都希望打造一個全球規模最大的智慧城市交流平台。

蔣萬安表示，目前每年台北市舉辦的智慧城市展，不僅是全亞洲第一、規模最大的智慧城市展，也是與西班牙巴塞隆納智慧城市展並列全球最專業的智慧城市展，令人感到非常驕傲。今年也非常感謝中央特別新增了「淨零城市展」，把相關理念帶到智慧城市展的平台，也希望能夠跟各個城市相互的交流、彼此學習。

蔣萬安希望所有人都能到台北市政府願景館去看看，其中還有一些AI人工智慧的互動模式，讓大家可以體會身歷其境。每一次智慧城市展都會有首長高峰會，這也是每一次智慧城市展最重要的亮點，今年討論的兩個主題是「智慧財稅」與「人本交通」，中央、地方將一起通力合作，希望能夠改善我們行人的安全、用路的品質。

蔣萬安表示，上都台北市數位內容新創中心才剛進行開工動土典禮，未來它包含的將不只是AI數據的分析，還有顯示技術等等，這些都是全球目前發展的重點，預計數位內容創新中心在2026年完工之後，屆時將能吸引150家新創團隊、引進超過13億元的資金協助。

蔣萬安說，台北市身為首善之區，不只要運用相關的科技技術，更希望能夠朝向明確的目標─淨零永續的方向前進，也希望前來觀展的人能夠收穫滿滿，協助台北市真正完成數位轉型、朝向數位永續的目標、大步地向前邁進。

台北市長蔣萬安（右）上午出席智慧城市論壇暨展覽揭幕，並代表台北市領獎，總統府秘書長林佳龍代表主辦單位頒獎。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午出席智慧城市論壇暨展覽揭幕，並代表台北市領獎，總統府秘書長林佳龍代表主辦單位頒獎。記者林俊良／攝影
第十屆智慧城市論壇暨展覽今天由行政院長陳建仁（左七）、台北市電腦公會理事長彭双浪（左六）、台北市長蔣萬安（左五）、高雄市副市長林欽榮（左四）、國發會主委龔明鑫（右五）等共同主辦單位揭開序幕。記者林俊良／攝影
第十屆智慧城市論壇暨展覽今天由行政院長陳建仁（左七）、台北市電腦公會理事長彭双浪（左六）、台北市長蔣萬安（左五）、高雄市副市長林欽榮（左四）、國發會主委龔明鑫（右五）等共同主辦單位揭開序幕。記者林俊良／攝影

蔣萬安 願景

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